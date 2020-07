Prima misiune spatiala araba spre Marte a decolat din Japonia

Lansata la ora locala 06:58 (duminica 21:58 GMT ), sonda spatiala fara pilot la bord ar trebui sa inceapa sa orbiteze in jurul planetei Marte intr-o misiune de sapte luni, pana in februarie 2021, marcand cea de-a 50-a aniversare a unificarii celor sapte principate care constituie Emiratele Arabe Unite. Lansarea sa a fost difuzata online in direct.Emiratele Arabe Unite (EAU) fac eforturi sa isi dezvolte capacitatile stiintifice si tehnologice si sa scada astfel dependenta de petrol.Misiunea spre Marte a costat EAU 200 de milioane de dolari, conform informatiilor furnizate de ministrul emiratez pentru stiinte avansate Sarah Amiri. Ea isi propune sa ofere, pentru prima data, o imagine completa a atmosferei de pe aceasta planeta, studiind schimbarile zilnice si sezoniere.EAU au anuntat intentia realizarii acestui proiect in 2014 si au lansat un program spatial national in 2017 pentru a dezvolta expertiza in domeniu. Populatia sa, de 9.4 milioane de locuitori, dintre care majoritari sunt muncitorii straini, este lipsita de instruire stiintifica si industriala in domeniul spatial.Planurile emirateze sunt ambitioase si vizeaza realizarea unei asezari pe Marte pana in 2117.Hazza al-Mansouri a devenit primul astronaut emiratez in spatiu, el ajungand in septembrie 2019 la bordul Statiei Spatiale Internationale.