Prima promotie de studenti a clasei anticoruptie a absolvit cursurile Academiei de Politie A.I. Cuza

Clasa anticoruptie a fost formata in 2018. Absolventii clasei anticoruptie vor intari efectivele Directiei Generale Anticoruptie din mai multe judete ale tarii si capitala si isi vor desfasura activitatea in domeniul anchete, investigatii si prevenire.D.G.A. au demarat deja procedura de selectie pentru a doua clasa anticoruptie, promotia 2019-2022, la care participa 98 de studenti din anul I de studii. Dintre acestia, doar 15 vor ramane sa se formeze profesional pentru a deveni ofiteri anticoruptie si a aduce, prin tineretea si entuziasmul lor, un plus de valoare activitatilor de asigurare a integritatii in M.A.I.