Prima zi de vanatoare la Balc: Iubitorii de animale au jucat tenis la poarta (Galerie foto)

Prima zi de vanatoare de la Balc a fost intampinata cu proteste pasnice din partea iubitorilor de animale.

Intr-un apel pentru oprirea a ceea ce au numit un macel al animalelor, mai multi iubitori ai patrupedelor au ales o modalitate inedita de a protesta, potrivit site-ului olandez Vier Voeters ("Patrupede" - n. red.).

Activistii Vier Voeters s-au prezentat la intrarea pe domeniul de la Balc, al afaceristului Ion Tiriac, si au jucat tenis, avand un afis pe care scria "Opriti macelul, jucati tenis".

"Este o lupta nedreapta. Ce se intampla aici nu este decat o modalitate de a omori animalele care nu au nicio sansa de scapare", a declarat una dintre activiste.

Iubitorii de animale le-au transmis participantilor sa se confrunte in partide de tenis, mai degraba decat de vanatoare.

Site-ul noteaza ca au fost ucisi peste 1.400 de mistreti in ultimii sase ani. Si, pentru ca vanatorii sunt amatori, animalele au parte de o moarte lenta si dureroasa, fiind prinse intr-un perimetru imprejmuit, fara sa aiba unde sa fuga.

Federatia pentru Protectia Animalelor: Vanatoarea de la Balc este un carnagiu ilega

Federatia pentru Protectia Animalelor si Mediului i-a atras atentia lui Ion Tiriac si celorlalti participanti la vanatoarea organizata la Balc in acest weekend, ca aceasta "nu are doar un caracter imoral, ci depaseste limitele impuse de legislatia romana in vigoare".

Ads

Ion Tiriac organizeaza din nou celebra vanatoare de la Balc

Partida traditionala de vanatoare organizata de omul de afaceri si fostul tenismen Ion Tiriac, la fiecare inceput de an, la Balc, are loc anul acesta pe 20 si 21 ianuarie.

Ca de obicei, printre invitati se numara persoane influente din lumea afacerilor, dar nu numai.

Pe lista celor care au primit invitatii se numara fostul tenisman Boris Becker, George Marsan, primarul orasului Monte Carlo, Alfred Baumhauer, fabricant Cartier, Wolfgang Porsche, mostenitorul imperiului cu acelasi nume sau Franz Rauch, cel mai mare producator de sucuri naturale din Europa.

Foto: vier-voeters.nl

Foto: vier-voeters.nl

Foto: vier-voeters.nl

Ads