Primarul din Arad cumpara brad de Craciun: Nu, n-a venit Craciunul, dar ne pregatim. Orasul este sub cod galben de canicula

Primaria Arad elimina 360 de posturi din totalul de 1.150

"Nu, n-a venit Craciunul, dar ne pregatim! Nu mai taiem padurea si... evitam eternele discutii", a scis, miercuri seara, pe Facebook , Calin Bibart, alaturi de mai multe fotografii in care apare alaturi de brazi de Craciun impodobiti.Primarul a explicit ca va achizitona un brad artificial."Am decis achizitionarea unui brad artificial. Unul frumos, de durata, din elemente demontabile, imbodobit din belsug cu mii de luminite cu leduri si alte ornamente, cu o inaltime de 20 de metri si o baza de 7 m, caruia ii este acordata o garantie de 10 ani! Acum doar probam modelul la scara redusa...Asteptam opinii", a mai scris primarul pe Facebook.Aradul este, pana vineri, sub cod galben de canicula, cu temperaturi care ajung la 37 de grade. In urma cu doua saptamani, primarul orasului Arad, Calin Bibart , a anuntat ca din organigrama institutiei vor fi taiate 360 din cele 1.150 de posturi, iar neplata acestor salarii va genera o economie anuala de 10 milioane de lei.Daca in actuala organigrama a institutiei se regasesc 1.150 de posturi, din toamna Primaria Arad va avea 790 de angajati. Efectiv isi vor pierde locul de munca doar 123 de persoane, pentru ca restul posturilor fie erau vacante, fie erau cu finantare de la Guvern, cum este cazul medicilor din cabinetele scolare.Angajatii care vor pleca din institutie vor fi stabiliti in urma unor teste, spun reprezentantii municipalitatii, care mai anunta ca doua directii, trei servicii, un birou si patru compartimente vor fi desfiintate. Alte 17 structuri vor fi declasate, respectiv sapte servicii se vor transforma in birouri, sase in compartimente si patru birouri devin compartimente. Astfel, din cele 75 de functii de conducere cate sunt in actuala structura, mai raman 59.Economia care se face la bugetul de salarii va fi de aproximativ 10 milioane de lei anual, a sustinut primarul.