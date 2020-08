Primaria Bucuresti precizeaza ca pana de curent a afectat mai multe servicii publice, zone au ramas fara apa calda, programul de circulatie, afectat

Primaria Capitalei a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in urma avariei care a avut loc in reteaua Transelectrica mai multe servicii publice din Bucuresti au fost afectate."Astfel, Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a informat ca temporar in Municipiul Bucuresti nu se poate livra apa calda. Avaria a afectat urmatoarele centrale: CTE Vest, CTE Progresu si CTE Grozavesti din subordinea Ministerului Energiei. Ca urmare a faptului ca sistemul de pompare nu a fost alimentat cu energie electrica, compania a fost in imposibilitatea furnizarii apei calde. In prezent sistemul electric a fost repornit, iar alimentarea cu energie electrica a punctelor termice si repornirea pompelor de circulatie se va face gradual pe o perioada estimata intre 6 si 8 ore", a transmis Primaria Bucuresti, care a precizat ca echipele Termoenergetica sunt in teren si lucreaza pentru executarea operatiunilor necesare reluarii furnizarii apei calde.Primaria a precizat ca avaria a afectat sistemul de semaforizare din sectoarele 5 si 6. Timp de 40 de minute semafoarele din aceste zone au fost afectate, iar in prezent acestea functioneaza in conditii normale. Caracteristicile tehnice ale acestora permit repornirea automata o data cu remedierea avariei, a precizat sursa citata.De asemenea si circulatia mijloacelor de transport ale STB a fost afectata de avaria la energia electrica."Programul de circulatie al vehiculelor STB SA a fost si el afectat de avaria electrica, pe de o parte prin caderea tensiunii pe liniile de tramvai si de troleibuz, iar pe de alta parte din cauza congestionarii traficului general, in urma opririi functionarii semafoarelor", a anuntat Primaria."Semaforizarea din zonele Cotroceni, Filaret, Vulcan, Crangasi, Militari si Drumul Taberei a fost oprita, ceea ce a dus la dificultati in circulatie, insa prin eforturile angajatilor STB SA, nu s-au inregistrat intarzieri fata de programul de circulatie", se mai arata in comunicatul Primariei Capitalei.