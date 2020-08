Primaria Capitalei acorda un sprijin in valoare de 2.500 de lei femeilor cu cancer mamar, pentru teste genetice care descopera probabilitatea de recidiva

Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Capitalei, noul proiect, denumit "Testarea BRCA", se adreseaza unui numar de 500 de femei cu indicatie medicala eliberata de un medic specialist oncolog pentru efectuarea testarii."Este vorba despre un sprijin in valoare de 2.500 de lei, pentru a realiza teste BRCA. Testele ofera femeilor cu cancer mamar si medicilor informatii suplimentare despre probabilitatea de reaparitie a cancerului de san in urmatorii 10 ani de la momentul diagnosticului.Pentru fiecare beneficiar in parte, suma va fi decontata catre unitatile sanitare publice si/sau private afiliate in cadrul proiectului. Este un proiect care salveaza vieti, pentru ca in functie de rezultate, se poate prescrie un tratament adecvat, care poate reduce foarte mult probabilitatea de recidiva a bolii", a afirmat Gabriela Firea Proiectul se va derula in perioada 2020-2021, avand un buget multianul de 1,2 milioane leiProiectul demarat in anul 2018 a permis efectuarea unor testari genetice pacientelor diagnosticate cu cancer mamar de care au beneficiat peste 350 de femei."Estimari bazate pe ultimele date disponibile arata ca in Municipiul Bucuresti sunt diagnosticate, anual, cu cancer mamar, peste 900 de persoane. Acestora li se adauga cei circa 3.500 de pacienti diagnosticati cu aceasta boala in ultimii cinci ani si care se afla in diverse etape de tratament", a mai transmis Primaria Capitalei.In termen de zece zile de aprobarea Proiectului "TESTAREA BRCA", ASSMB va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului.