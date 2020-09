Primaria Capitalei anunta teste gratuite pentru 250.000 de elevi si 24.000 de cadre didactice din Bucuresti

"Primaria Capitalei, prin ASSMB, va derula cel mai amplu program de testare in mediul scolar, unic in tara, care corespunde programelor similare din intreaga Europa: vom suporta costurile de testare pentru toti elevii care au simptome de infectii respiratorii, precum si pentru toti angajatii unitatilor de invatamant din Capitala, cadre didactice sau personal auxiliar, care doresc sa se testeze cu teste Real Time PCR pentru depistarea infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Este vorba despre 250.000 de elevi si 24.000 de cadre didactice si personal auxiliar", a declarat, luni, Gabriela Firea Primarul General, Gabriela Firea, a mai explicat ca elevii care au semne de infectie respiratorie acuta si care au recomandandari de testare din partea medicilor scolari, de familie sau pediatri, vor fi trimisi sa fie testati RT-PCR, insotiti de parinti, prin programul derulat de Primaria Capitalei, la clinici de stat sau private afiliate proiectului."Vom deconta suma de 200 de lei/beneficiar direct unitatilor sanitare de testare Real Time PCR, pentru elevii care vor fi testati. Avem o capacitate de testare Real Time PCR de 5.000 de teste pe zi", a mai precizat Firea.Testarea cadrelor didactice si a personalului auxiliar din invatamant se va realiza in cadrul proiectului "Testam pentru a salva economia si locuri de munca", prin care sunt testati si angajatii farmaciilor, cei din domeniul alimentatiei publice, reprezentantii mass-media si angajatii firmelor de curierat, numarul de beneficiari majorandu-se, dupa votul de luni, de la 3.000 cati erau initial, la 27.000.