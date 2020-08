Primaria Capitalei vrea sa dea Patriarhiei un teren de 630 mp pentru construirea unei biserici, in zona Lacului Herastrau

Darea in folosinta se acorda Patriarhiei Romane pe o perioada de 49 de ani, iar cheltuielile pentru amenajarea lacasului de cult vor fi suportate de catre Patriarhie. In situatia in care in termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a hotararii nu incep lucrarile de investitii sau imobilul nu este folosit conform destinatiei prevazute, hotararea isi inceteaza aplicabilitatea.Potrivit documentului, Patriarhia Romana va fi imputernicita sa demareze procedura de publicitate imobiliara si de evaluare a terenului in numele Municipiului Bucuresti, in termen de 60 de zile de la data intocmirii procesului verbal de primire-predare a imobilului in cauza.Conform referatului de aprobare, imobilul-teren situat in str. Garlei nr. 6 a facut obiectul unei hotarari de Consiliu General din 13 februarie 2003, privind atribuirea acestui teren in folosinta gratuita a Patriarhiei Romane."Din datele detinute si din corespondenta purtata cu Patriarhia Romana-Arhiepiscopia Bucurestilor, protocolul de predare-primire nu a fost incheiat, fapt pentru care ne-am adresat Directiei Juridic, in vederea emiterii unui punct de vedere. Serviciul Legislatie, din cadrul Directiei Juridic, ne-a comunicat ca este necesar a se abroga HCGMB nr. 43/13.02.2003 si a se initia o noua hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti", prevede documentul.De asemenea, pe ordinea de zi figureaza si un alt proiect, potrivit caruia ar urma sa se aprobe darea in folosinta gratuita Fundatiei Reut a terenului cu suprafata de 395 mp, situat in b-dul Mircea Voda FN, Sector 3, in vederea desfasurarii de activitati scolare, pe o perioada de 49 de ani. Fundatia va avea obligatia sa se ingrijeasca de bunul dat in folosinta; sa il foloseasca numai cu destinatia stabilita; sa suporte cheltuielile necesare folosintei; sa restituie bunul dat in folosinta gratuita la termenul stabilit in starea in care a fost primit, cu eventualele investitii efectuate pe durata dreptului de folosinta.Dreptul de folosinta inceteaza: daca titularul dreptului de folosinta nu-si respecta obligatiile prevazute in hotararea CGMB; daca se modifica situatia juridica a bunului; in situatia in care pentru nevoi de interes public va fi destinat altor scopuri; daca in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a hotararii CGMB nu incep lucrarile de amenajare sau terenul nu e folosit conform destinatiei. Potrivit referatului de aprobare, Fundatia Reut (fosta Fundatie Ronald S. Lauder Romania) are statut de utilitate publica.