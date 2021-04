Primaria Pitesti a declarat razboi spatiilor verzi. Cum a cheltuit 20 milioane de euro ca sa inlocuiasca 10 hectare de spatii verzi cu pavele

Tudor Pendiuc, fostul primar al orasului din 1992 si 2014 a fost initiatorul proiectului cu o valoare totala de 20 de milioane de euro, dintre care 16 milioane de la Uniunea Europeana. Pendiuc este judecat acum intr-un dosar de coruptie in care a fost condamnat in prima instanta la opt ani de inchisoare . Sentinta definitiva ar urma sa fie data in aceasta primavara la Curtea de Apel Bucuresti.Paradoxal, desi s-au distrus spatii verzi, in proiectul initial se preciza ca unul dintre obiectivele majore era cresterea spatiilor verzi din oras.