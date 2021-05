Primaria Sectorului 1 va elimina depozitele ilegale de deseuri de pe terenurile virane cu proprietar. Cine suporta cheltuielile

nou regulament privind procedura de salubrizare prin care sa fie eliminate depozitele ilegale de deseuri de pe terenurile virane cu proprietar care pun in pericol sanatatea publica.Primaria Sectorului 1 a anuntat ca va colabora cu Politia Locala Sector 1, Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 si Administratia Domeniului Public. Cheltuielile cu lucrarile de salubrizare a terenurilor vor fi suportate de catre proprietarii imobilelor."Regulamentul privind procedura de salubrizare, igienizare si imprejmuire a terenurilor virane aflate pe raza administrativ-teritoriala a Sectorulului 1" este pus in dezbatere publica.Potrivit acestui proiect de hotarare, Politia Locala Sector 1 va avea obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii, sa constituie o comisie de identificare si inventariere a terenurilor virane neingrijite din Sectorul 1, pentru a-i identifica pe proprietari.Este vorba despre terenurile virane neingrijite care au devenit surse de deseuri clandestine sau surse de alergie din cauza vegetatiei care se dezvolta spontan si pe care le detin cu titlu institutiile publice, agentii economici, persoanele juridice si persoanele fizice. DGITL Sector 1 va acorda politistilor locali sprijinul necesar in actiunea de identificare a proprietarilor acestor terenuri.Proprietarii risca sanctiuni de pana la 2.000 lei.Conform legislatiei in vigoare, proprietarii au obligatia sa asigure intretinerea, deratizarea, dezinsectia si salubrizarea terenurilor prin tunderea periodica in decursul unui an a vegetatiei si eliminarea deseurilor aflate in incinta. Totodata, acestia au obligatia sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor de pe terenurile cu constructii nefinalizate si pe caile de acces si sa ia masuri pentru imprejmuirea terenurilor, pentru preintampinarea depozitarilor ilegale de deseuri municipale din partea unor persoane necunoscute.Dupa identificarea proprietarilor/administratorilor/detinatorilor terenurilor neingrijite, Politia Locala Sector 1 ii va soma ca, in termen de 30 de zile calendaristice de la data somatiei, sa le salubrizeze/igienizeze si eventual sa le ingradeasca.Nerespectarea acestor obligatii constituie contraventie, potrivit Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti (HCGMB) nr. 121/2010, modificata prin HCGMB nr. 189/2013, si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500-1.500 lei pentru persoanele fizice si intre 1.000-2.000 lei pentru persoanele juridice, anunta Primaria.In situatia neindeplinirii de catre proprietari a obligatiilor legale care le revin, administratia locala a Sectorului va efectua lucrarile de salubrizare a terenurilor in cauza. Lucrarile se vor efectua in numele si pe cheltuiala persoanelor notificate, iar valoarea lucrarilor realizate va fi recuperata de la acestea.Daca persoana notificata nu va permite accesul pe terenul supus lucrarilor de salubrizare, Administratia Domeniului Public Sector 1 va solicita autorizarea instantei judecatoresti competente pe calea ordonantei presedintiale.