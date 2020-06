Primarul Gabriela Firea a inaugurat noua sosea Fabrica de Glucoza. Edilul promite ca va reface spatiile verzi

Ziare.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea , a facut inaugurarea live, pe pagina sa de Facebook , impreuna cu viceprimarul Aurelian Badulescu si cu alti angajati din subordinea Municipalitatii, intr-un autobuz STB , declara Gabriela Firea.Lucrarea cuprinde si tronsonul Barbu Vacarescu - Calea Floreasca. Fiecare banda va avea 3,5 metri latime, iar trotuarele vor include si o pista pentru biciclisti cu o latime de 1,5 metri pentru fiecare sens., declara Marius Coaja, consilierul Gabrielei Firea. Acest tronson nu a fost gata pana in momentul de fata deoarece se lucreaza, inca, la reabilitarea conductei de termoficare, care va furniza apa calda si caldura in cartierul Aviatiei. Primarul general declara ca in doua saptamani se va pune in circulatie si acest tronson., adauga Firea.In avizul primit pentru realizarea proiectului se precizeaza faptul ca. In imaginile de mai jos se poate observa cata verdeata era inainte de inceperea proiectului si ce a ramas acum. Primarul Capitalei sustine ca:Foto: Google MapsFoto: Google MapsUn filmulet publicat de Pressone arata faptul ca proiectul cu care se mandreste Primaria Capitalei nu a fost planificat conform standardelor europene. In unele locuri, trotuarele au si patru randuri de borduri, fiind inaccesibile atat pentru pietoni, cat si pentru biciclisti. In plus, miile de locuitori ai cartierului vor fi nevoiti sa mearga printre masini daca vor dori sa ajunga la statia de metrou pentru ca, pe alocuri, trotuarul are latimea de cateva palme.Pe 3 august 2018, a avut loc predarea amplasamentului catre constructor, dupa 15 ani de asteptare. Insa, executia propriu-zisa a inceput abia in 29 octombrie 2018. Cele 15 luni prevazute initial s-au incheiat in 29 ianuarie 2020. Astazi, 25 iunie 2020, dupa alte cinci luni de zile, proiectul a fost inaugurat, chiar daca nu este finalizat in totalitate.Foto: Google MapsCostul lucrarii se ridica la 35 de milioane de euro, incluzand exproprierile, precizeaza Gabriela Firea. Lucrarile au fost executate de Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L.- S.C. TRACON S.R.L.-S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L.Foto: Facebook/ Gabriela Firea