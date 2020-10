Primarul Iasului, mesaj pentru credinciosi cu ocazia pelerinajului de Sfanta Parascheva: "Nu va hazardati pentru ca nu asiguram conditii ca in anii precedenti"

Mihai Chirica a spus ca pericolul raspandirii coronavirusului este ridicat si ca primaria nu va asigura parcarea autocarelor cu credinciosi care vor veni la Iasi in perioada urmatoare."In acest an nu organizam Sarbatorile Iasiului. Ceea ce se face este ca o forma de preventie care sa preintampine sosirea unui numar mare de pelerini. Este dreptul legitim al oricarui cetatean de a se deplasa, dar noi luam toate masurile necesare pentru a evita riscul epidemiologic. Nu va fi foc de artificii, nu va fi sarbatoarea vinului, nici targul mestesugarilor. Nu se vor organiza acte de comert. Si asta pentru ca s-a constatat o crestere alarmanta a numarului de infectari. Vom lua masuri pentru a preintampina aparitia unor grupuri de cetateni din Romania sau din Iasi care vor dori sa ajunga pe la racla. Am cerut Ministerului de Interne sa transmita catre toate prefecturile din tara sa preintampine organizarea de convoaie care se indreapta spre Iasi", a afirmat edilul Mihai Chirica.El a facut apel la credicniosi sa nu se hazardeze si sa vina la Iasi, pentru ca nu vor fi asigurate conditii ca in anii precedenti."Noi nu asiguram locuri de parcare pentru autocare. Deci nu veniti pentru ca va fi foarte greu sa gasiti locuri de parcare. Nu inchidem circulatia. Nu va hazardati, pentru ca nu asiguram conditii ca in anii precedenti", a subliniat primarul Mihai Chirica.El a spus ca randul pelerinilor care se va forma pe strazile din jurul Catedralei Mitropolitane "va fi construit in asa maniera incat sa nu intre in contact cu nicio curte"."Vom asigura impreuna cu Mitropolia materiale dezinfectante. Vom avea voluntari care vor trece pe la fiecare pelerin pentru a se dezinfecta. Vor fi montate corturi epidemiologice din 300 in 300 de metri, acolo vor primi apa si hrana. Nu va mai fi nici masa pelerinilor de dupa slujba de pe 14 octombrie. Slujba se va desfasura intr-un perimetru inchis si nu vor fi decat 500 de scaune puse la dispozitie de primarie. Facem apel la ieseni sa nu se imbulzeasca in aceasta perioada spre Catedrala Mitropolitana. Sa le dam voie celor din afara Iasiului, pentru ca noi avem ocazia sa ne ducem la sfanta si in alte momente ale anului", a precizat primarul Mihai Chirica.Intrebat daca este normal ca un numar mare de persoane sa vina la Iasi in perioada urmatoare, Chirica a raspuns: "Eu nu consider ca este normal, dar nu pot eu, ca primar, sa iau un drept legitim de deplasare a populatiei. Noi ne organizam doar intr-o maniera preventiva. Noi nu incurajam sa fie sarutata racla, pentru ca nu sunt conditii firesti de desfasurare a unei sarbatori religioase".Pelerinajul religios de la Iasi din luna octombrie nu va fi anulat, pe fondul pandemiei de coronavirus , reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei (MMB) sustinand ca vor fi luate masuri speciale pentru a se evita aglomeratia in jurul lacasului de cult.Potrivit unui comunicat al MMB, perioada in care racla va ramane asezata in baldachinul din curtea Mitropoliei va fi extinsa la o saptamana, urmand a fi create culoare speciale pentru pelerini."Pentru a se evita o concentrare a inchinatorilor de-a lungul a doar cateva zile, racla cu moastele Cuvioasei va fi scoasa din Catedrala Mitropolitana si depusa in baldachinul special amenajat inca din data de 8 octombrie si va ramane acolo timp de o saptamana, pana pe 15 octombrie. Va exista un culoar de acces catre sfintele moaste care sa asigure pastrarea distantarii fizice. Dupa ce vor trece de baldachinul care va adaposti racla cu sfintele moaste, tot printr-un culoar separat, pelerinii vor fi indrumati catre iesirea din zona Ansamblului Mitropolitan. Vor fi puse la dispozitia pelerinilor masti oferite de voluntari la intrarea pe culoarul de acces si pe parcursul randului", se arata in comunicatul reprezentantilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.De asemenea, de-a lungul traseului pelerinilor vor exista dozatoare automate cu dezinfectant pentru maini, iar inainte de a se apropia de zona baldachinului, credinciosii vor trece si peste covorase dezinfectante.Totodata, fiecare credincios va primi un pachet ambalat si oferit in conditii stricte de igiena care va contine cate o iconita, un acatist al Sfintei Parascheva si o sticluta de aghiasma. Intrarea si iesirea din Catedrala Mitropolitana se vor face pe culoare diferite si create astfel incat sa se poata respecta regula distantarii fizice.Sfanta Liturghie va avea loc pe 14 octombrie si va fi oficiata pe un podium amplasat pe Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, in dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. In zona vor fi amenajate culoare de acces pentru cei care vor dori sa participe la slujba si care, in numar restrans, vor putea sa intre in spatii delimitate - astfel incat sa nu se creeze grupuri mari de persoane si sa se poata pastra distanta recomandata de autoritati In acest an nu vor fi aduse nici din tara, nici din strainatate alte sfinte moaste sau relicve sfinte.Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati la Iasi in fiecare an, in luna octombrie, pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, care sunt scoase din incinta catedralei si apoi sunt depuse intr-un baldachin amenajat in curtea lacasului de cult.Sfanta Cuvioasa Parascheva este considerata a fi ocrotitoarea Moldovei, iar ziua de 14 octombrie, cand este hramul, transforma Iasiul in cel mai mare centru de pelerinaj din Romania.