Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2: "Vom redeschide toaletele publice inchiriate de Municipalitate ce s-au inchis din lipsa de fonduri"

"Probabil multi dintre voi ati observat ca multe toalete publice din sector au intrat brusc la 'iernat'. (...) Toate aceste toalete erau inchiriate de catre Primaria Generala. Avand in vedere ca bugetul lor e acum in piuneze si sunt multe gauri din urma de acoperit, au oprit aceste contracte pe motiv de lipsa de fonduri, iar toaletele au fost inchise.Vom prelua noi aceasta cheltuiala, ca sa nu lasam sectorul descoperit. Si le vom redeschide pe toate in cel mai scurt timp. Deja au fost puse in functiune o parte din ele. Asa se intampla dupa 4 ani de parjol marca Firea. Ca exemplu, pentru aceste toalete noi vom plati azi cu 25% mai putin decat platea pana mai ieri PMB pe baza contractului primit mostenire", a scris Radu Mihaiu , pe Facebook