Primarul Municipiului Alba Iulia cere reanalizarea modului in care se impun restrictiile pentru limitarea COVID-19

In opinia sa, o solutie ar fi ca in localitatile in care se realizeaza un numar mare de teste, scenariul rosu sa fie impus de la incidenta de 5 la mie, nu de la 3 la mie, cat este in prezent."Am ajuns in situatia hilara in care 'premiem' cu multa relaxare judetele care nu testeaza populatia si tinem in scenarii rosii judetele in care autoritatile isi fac treaba si testeaza masiv. Alba Iulia, oras in care autoritatile sanitare au inteles ca prin testarea in masa se poate limita raspandirea acestui virus, este aproape mereu in scenariul rosu.CITESTE SI: Premiera in Europa. Campanie masiva de testare rapida: peste un milion de oameni au fost testati intr-o zi Si asta pentru ca autoritatile sanitare isi fac treaba, iar cetatenii sunt responsabili si aleg sa se testeze la primele semne de boala. In loc sa se analizeze toate aceste date cu luciditate si sa se introduca in analiza si numarul de teste, Alba Iulia este tinuta mereu cu sabia carantinarii deasupra capului si intr-un scenariu rosu continuu care nu este calculat cu aceleasi unitati de masura in intreaga tara", afirma Plesa intr-un comunicat de presa transmis sambata.El sustine ca impactul asupra afacerilor locale, in special cele din turism si alimentatie publica, este dezastruos si afecteaza cateva mii de oameni. "Sunt mici antreprenori, angajati din industria HoReCa si familiile lor", spune Gabriel Plesa.Edilul a mentionat ca a avut mai multe intalniri cu reprezentanti ai industriei HoReCa, concluzia fiind ca oamenii sunt "sufocati" de criza generata de pandemie si multi au datorii acumulate sau sunt chiar in situatia de a-si inchide afacerea."Lansez public un apel catre Guvernul Romaniei, ministerele si autoritatile nationale cu rol in combaterea raspandirii virusului SARS-COV-2 sa demareze de urgenta o analiza privind evolutia pandemiei si efectele pe care le are asupra economiei.De asemenea solicit, in numele locuitorilor din municipiul Alba Iulia, sa se reanalizeze modul in care se impun restrictiile pentru limitarea raspandirii virusului SARS-COV-2, astfel incat sa fie luat in calcul si numarul de teste efectuate. O alta solutie ar fi ca in localitatile in care se realizeaza un numar mare de teste, scenariul rosu sa fie impus de la incidenta de 5 la mie, nu de la 3 la mie, cat este in prezent. Decizia poate fi descentralizata la nivel local, iar masurile sa fie impuse tinand cont de intreaga situatie epidemiologica corelata cu numarul de teste efectuate", a declarat Gabriel Plesa.Potrivit acestuia, in paralel trebuie gandite masuri serioase care sa vina in sprijinul activitatilor economice afectate de pandemie, precum industria HoReCa."Sunt peste 400.000 de romani care lucreaza in industria hoteliera si in alimentatie publica, oameni care simt din plin povara crizei generata de pandemia COVID 19", a adaugat primarul din Alba Iulia.