Clubul Bamboo a fost inchis. Primarul Radu Mihaiu: "Nu ne jucam, legea e lege pentru toti"

"In seara asta la Bamboo: Politia Romana, Politia Locala, Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul de Stat in Constructii. Nu ne jucam, legea e lege pentru toti. Sanctiuni aplicate: amenda si suspendarea activitatii. Una dintre cele mai mari probleme a Romaniei e ca unii se cred mai cu mot. Insurubatii politici, sponsorii retelelor de influenta si alti bisnitari conectati la cine trebuie, opereaza fatis in afara legii. Pentru ca pot. Pentru ca li s-a permis. Pentru ca au ajuns sa creada ca au mostenit tara intreaga si pe noi toti ceilalti la pachet. Eu nu permit asa ceva", a scris, sambata seara, pe Facebook , Radu Mihaiu.Primarul povesteste ca zilele trecute Politia Locala a descoperit ca la fostul club Bamboo se construieste un cort, desi nu au autorizatie.CITESTE SI: Petrecere privata la care participa si o formatie muzicala, intrerupta de politisti "Nici nu aveau cum sa aiba, spatiul respectiv e sit arheologic protejat si nu se poate construi pe el nimic. Au documentat cazul si au formulat o plangere penala, conform procedurilor. Totusi, povestea nu s-a terminat aici. Au continuat. Locuitorii din zona ne-au transmis ca se lucreaza in continuare, ba mai mult, se faceau probe de sunet. Se pregateau sa organizeze petreceri de fite in ciuda pandemiei. Joi eram pe teren si fiind in zona am zis sa verific personal ce se intampla.Nu mi s-a permis accesul. Ieri dimineata am revenit, alaturi de Politia Romana si Politia Locala. Si-au organizat un cort cu mese, lumini, inclusiv candelabre. Administratorii nu au fost de gasit. Nu putea nimeni de acolo sa explice ce se intampla. Taceau malc si dadeau din umeri", a mai scris primarul.Acesta afirma ca "azi au dat drumul la petrecere"."Eram pregatiti. Toate institutiile cu competente pe zona de activitate din acest caz fusesera alertate. S-a aplicat legea la virgula. Si s-a suspendat activitatea. Nu vor organiza petreceri ilegale acolo. Nu vor functiona fara autorizatie. Nu vor putea ocoli legea cum au fost obisnuiti pana acum. Daca vor sa deschida ceva, orice, acolo sau oriunde, trebuie sa respecte procedurile in vigoare. Altfel nu se poate", a mai precizat rimarul Sectorului 2.