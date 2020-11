Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu: Pietele Obor si Cremenita isi vor putea muta imediat activitatea in aer liber

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Piata Obor se va inchide, ca urmare a aplicarii masurii de inchidere a pietelor in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus si ca, cel mai posibil, vor ramane deschise doar pietele in aer liber."Azi Oborul a zumzait mocnit. Dupa declaratia de aseara a premierului, oamenii nu inteleg ce se va intampla cu aceasta piata - vor mai putea sa isi cumpere mancare de aici sau nu? As vrea sa pot sa ii linistesc si sa le spun cum vom continua, dar avem nevoie de mai multe raspunsuri de la Guvern. Am fost azi sa vorbesc cu oamenii de acolo - cu cei care vin sa isi cumpere ce au nevoie, cei care vand la tarabe si cei care sunt in magazinele de la etajele superioare. Am intalnit multa ingrijorare. Totusi, toti inteleg ca trecem printr-o perioada grea si ca o sa mai dureze pana iesim din aceasta criza. Am analizat impreuna cu ei ce variante avem. Oamenii tot au nevoie sa isi cumpere de mancare si nu pot intelege de ce ar fi mai bine sa se inghesuite toti in magazinele care ar ramane functionale", a scris Radu Mihaiu, pe Facebook Potrivit acestuia, producatorii sunt ingrijorati ca li se va strica recolta de toamna, iar cei care comercializeaza lactate, carne sau alte produse perisabile sunt disperati ca toata marfa lor va ajunge la gunoi, daca li se pune lacatul pe usa din scurt."Sectorul 2 era cunoscut ca sectorul comerciantilor. Iar Oborul e centrul si inima comunitatii noastre. Desi actualul val al pandemiei este de departe mai violent si mai periculos, trebuie sa gasim o solutie ca alimentele sa ajunga pe masa. O varianta pe care suntem pregatiti sa o urmam ar fi ca tarabele sa fie mutate afara, sub corturi, iar magazinele de la etajul unu si doi sa ramana deschise cu un circuit limitat si respectat strict. Am bagat azi in sedinta toate directiile din Primarie care pot ajuta in acest sens. Am cerut Politiei Locale sa asigure suficiente echipe incat sa ne asiguram ca se respecta masurile de distantare sociala in Piata Obor. Am stabilit cu cei care administreaza pietele sa pregateasca montarea corturilor si reorganizarea tarabelor. Am convins comerciantii de la tarabe sa suporte chiar si frigul pentru a putea continua", a afirmat Radu Mihaiu.El a adaugat ca piata, intr-un fel sau altul, trebuie sa isi continue activitatea.