Primarul Sectorului 6 a desfiintat societatea care se ocupa de locuintele ANL: avea 50 de angajati pentru 300 de chiriasi. "Acesta a fost doar inceputul"

Edilul-sef de sector spune ca DAFL administra locuintele a 300 de chiriasi, iar pentru asta avea angajati nu mai putin de 50 de angajati.CITESTE SI: INTERVIU Ciprian Ciucu, noul primar al Sectorului 6: "A existat in ultima saptamana o efervescenta de transferuri, detasari, oameni care vor sa fuga de raspundere" "Am desfiintat DAFL, o institutie inutila a Primariei Sectorului 6, care administra locuintele a doar 300 de chiriasi si care avea cca. 50 de angajati.Chiariasii si locuitorii cartierului ANL Brancusi se plangeau de costuri prea mari ba pentru una, ba pentru alta. Aici aveti explicatia. Unii au facut mare taraboi pe Facebook si in sedinta Consiliului Local. Aveau si de ce...Ca sa ai loc sa construiesti, ai nevoie intai sa faci loc, sa creezi spatiu, inclusiv bugetar. Acesta a fost doar inceputul, nu voi mai desfiinta institutii, dar le voi reforma pe toate, voi continua sa demufez contractele inutile si superscumpe. Nu ar fi rau daca acest proces ar incepe si la Primaria Capitalei. Nu are rost sa mai bagam sute de milione in zeci, spre o suta institutii nereformate, parazitate si capusate.Cum spuneam, eliminam risipa si coruptia.", a scris Ciucu, pe Facebook.