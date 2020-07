Primarul unei comune din Vrancea a murit in accidentul rutier de pe DN 2D, intre Focsani si Bolotesti

Costel Mateiu se afla in autoturismul Opel care a patruns pe contrasens si a lovit frontal autocamionul incarcat cu lemne.Din primele date furnizate de IPJ Vrancea, accidentul s-a produs pe soseaua umeda.Un autoturism care se deplasa dinspre Focsani catre Bolotesti, ajuns in curba, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune frontala cu o autoutilitara plina cu lemne.In urma impactului extrem de violent, masina plina cu lemne s-a rasturnat in afara soselei, in timp ce autoturismul a fost distrus.In urma producerii accidentului a rezultat decesul unei persoane din autoturism si al soferului camionului, dar si ranirea grava a altor 2 persoane si ranirea usoara a alteia.