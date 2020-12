Prime de 1.000 de euro pentru angajatii care poarta masca

Nu este prima oara cand angajatii sunt bonificati in acest fel, scrie Digi24.ro . Angajatii de la Daimler au primit circa 1.100 de euro fiecare din profitul aferent anului trecut. Cota pentru 2018 a fost mult mai consistenta de aproape 5.000 de euro.Grupul Daimler se asteapta la profit in acest an, similar cu cel de anul trecut, care a fost la 2,7 miliarde de euro. In 2018, profitul a fost de aproape trei ori mai mare, anunta Digi24.ro.