Primarul ales al Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat care este primul lucru pe care il face dupa instalarea in functie

"Incepem un drum care nu va schimba lucrurile peste noapte, si de aceea rog timisorenii sa aiba incredere si sa se implice. Vrem sa creem un model de administratie moderna, deschisa si eficienta, desi provocarile nu sunt simple, iar in unele privinte avem o mostenire destul de grea, sunt sigur ca in urmatorii ani acest model va straluci peste tot in Romania. In zilele urmatoare voi avea discutii importante cu toti cei alfati in pozitii importante in Timisoara si in judet. Vreau sa ma informez in mod oficial despre parerile si ideile unor colegi. Voi constitui o echipa de tranzitie in urmatoarele zile, o echipa cu care voi lucra la aceasta tranzitie pana cand voi prelua mandatul si voi avea o primarie in spatele meu. Aceasta echipa va invita experti in diferite domenii, din toata Romania, sa lucram concret la primii pasi pe care ii vom face", a spus Fritz.Primarul ales al Timisoarei a declarat ca va fi comandat un audit pentru verificarea situatiei financiare a Primariei Timisoara. "In primele luni ne vom concentra cu siguranta pe tot ce inseamna auditarea finantelor si a resurselor umane, ne vom uita la structura primariei. Bineinteles ca va fi o prioritate, asa cum am promis in campanie, constituirea unei echipe pentru implementarea de proiecte europene, pentru atragerea fondurilor europene. E foarte important sa incepem asta din primele luni. Vom numi manageri de cartiere, pentru ca proiectul nostru se bazeaza mult pe prezenta si caracterul cartierelor. Ne vom indrepta atentia in curand si asupra proiectului Timisoara - Capitala Europeana a Culturii. Va fi destula munca", a mai declarat Dominic Fritz.Primarul german al Timisoarei a mai aratat ca auditul nu va ramane fara consecinte. "E foarte clar ca organigrama actuala a primariei, dar si organizarea societatilor din subordine, nu corespund nevoilor noastre. Va fi un proces de reorganizare, dar care nu se va termina in cateva luni, ci este un proces de schimbare nu doar a structurii, ci si a mentalitatii, a culturii organizationale, care va dura mult timp", a mai aratat Dominic Fritz.