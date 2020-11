Cine sunt primii doi consilieri personali ai primarului Timisoarei, Dominic Fritz: "Doi oameni cu viziune si cu rezultate in spate"

Cine sunt primii consilieri personali ai lui Fritz

In ziua in care si-a anuntat primii doi consilieri personali, Dominic Fritz a spus despre acestia ca sunt "profesionisti independenti, fara nicio afiliere politica"."Loredana Pintea si Rudolf Graf, sunt doi oameni cu viziune si cu rezultate in spate, cu cariere in construirea si managementul de organizatii. Lor li se vor alatura, curand, si alti 4 consilieri, cu profile similare - biografii profesionale solide, multidisciplinare si respectate. Acest cabinet va avea obiectivul de a face ca Primaria Timisoara sa functioneze potrivit principiilor manageriale moderne si sa livreze serviciile pe care timisorenii le asteapta", a spus Dominic Fritz.a absolvit stiinte economice la Universitatea de Vest din Timisoara si are peste 20 de ani de experienta in management. A creat sau reformat organizatii care au ajuns sa faca performanta in Romania si in procesele industriale globale. A construit de la zero si condus Fabrica Sogeco din Orastie, parte a grupului international Saeco, o firma de productie cu peste 700 angajati.Loredana Pintea a supervizat intregul proces de relocare din Mexic si Italia pentru fabrica Sogeco din Orastie, producator de aparate de cafea espresso manuale si automate si sisteme semi-profesionale de calcat si curatat cu abur, pe care a ridicat-o de la constructia propriu-zisa pana la linii de asamblare si proceduri de productie si management. A fost director general al Sogeco timp de 10 ani, intre 1999 si 2009 si ulterior manager general al Philips Orastie, care a preluat Sogeco.In ultimii ani, a fost consultant in sisteme de management, imbunatatire a proceselor si reorganizare, ca managing partner la TEIDE Consult, pozitie din care a sprijinit planuri pentru relocare si investitii directe in Romania. A acceptat propunerea lui Dominic Fritz pentru ca vrea sa aduca principiile manageriale adevarate in administratia publica. A fondat Clubul Lions din Deva si este mama a unei fetite de 12 ani. Locuieste in cartierul Soarelui.a absolvit Universitatea Tehnica Graz (AU) si a co-fondat biroul Vitamin Architects in Timisoara. Este de profesie arhitect si consultant in domeniile urbanism si management al spatiului public. A fost vicepresedinte al Ordinului Arhitectilor din Romania. Proiectele pe care le-a coordonat, in Timisoara si in alte orase din Romania, est sau vest europene, au revitalizat zone istorice sau cartiere defavorizate si au imbunatatit viata comunitatilor si legaturile intre oameni.Rudolf Graf a coordonat consultanta tehnica in cadrul proiectului romano-german GTZ pentru reabilitarea si revitalizarea cartierelor istorice din Timisoara si a fost implicat in reabilitarea unor cladiri cum sunt casele canonice din piata Unirii si sediul bisericii reformate din piata Maria. A participat si la elaborarea Masterplan Bega si a conceptului integrat de actiuni pentru zona istorica Timisoara in baza carora au fost, ulterior, realizate proiectele de pietonizare a zonei Cetate si pistele velo de pe malurile canalului Bega.Timp de patru ani, intre 2016 si 2019, a lucrat ca expert pentru dezvoltare urbana integrata al Societatii Germane pentru cooperare internationala (GIZ) in cadrul primariei Cernauti, unde a contribuit la procesul de descentralizare si reforma administrativa, inceput in Ucraina, in 2014.Locuieste in Timisoara, in cartierul Iosefin. Rudolf Graf s-a alaturat echipei lui Dominic Fritz pentru ca vede potentialul urias al domeniului public si patrimoniului construit, dar inca neexploatat, al Timisoarei. Este biciclist, practica sporturi de apa si de zapada in zona montana a Banatului si este pasionat de geopolitica.