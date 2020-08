Primii pacienti internati in unitatea suport Covid amenajata in campusul Universitatii de Medicina din Targu Mures

Prefectura Mures anunta ca sunt deja disponibile 10 locuri de Terapie Intensiva, alte 10 urmand a fi functionale pana la finalul saptamanii."In Unitatea de Suport Medical Covid-19, amenajata in Sala polivalenta din campusul Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" Targu Mures, au fost internati primii doi pacienti infectati cu coronavirus , acestia avand o stare critica. Decizia ca in unitatea din judetul Mures sa fie internati pacienti cu simptomatologie severa a fost luata in urma discutiilor dintre reprezentantii Departamentului pentru Situatii de Urgenta condusi de secretarul de stat, dr. Raed Arafat , prefectul judetului Mures, Mara Toganel si reprezentantii institutiilor medicale direct implicate in activitatea acestei unitati medicale", au transmis, marti, Prefectura Mures.Sursa citata a precizat ca primele 10 locuri dotate cu aparate de ventilare mecanica pentru pacientii in stare critica au fost operationalizate in cursul zilei de luni, urmatoarele 10 urmand sa fie pregatite pana la finalul acestei saptamani.De asemenea, in unitatea medicala din judetul Mures vor fi disponibile alte 30 de locuri pentru pacientii cu o simptomatologie moderata."Avand de vedere presiunea imensa pusa pe sectiile ATI la nivel national, judetul Mures s-a alaturat luptei din linia 1 cu Unitatea de Suport Medical pregatita tocmai pentru un astfel de scenariu. In prima faza, au fost operationalizate un numar de 10 paturi, urmand ca pana la finalul acestei saptamani sa dublam capacitatea. A fost un efort constant si sustinut, insa vreau sa transmit un mesaj de multumire si incurajare personalului medical care intra, in prima linie, in lupta cu boala. Toate cele 140 de persoane sunt angajati ai spitalelor din judetul Mures, carora le multumesc pentru ceea ce vor face astfel incat in aceasta unitate sa salvam vieti", a declarat prefectul judetului Mures, Mara Toganel.Unitatea de Suport Medical Covid-19 Targu Mures a fost amenajata in urma punerii la dispozitie a spatiului de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "G. E. Palade" din Targu Mures si efortul echipei formate din reprezentanti ai Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, Consiliului Judetean Mures, Directiei de Sanatate Publica Mures, Institutiei Prefectului si mediului privat din judetul Mures.Pentru a asigura necesarul de personal medical, unitatile spitalicesti din judetul Mures s-au alaturat acestui proiect.In data de 9 mai 2020, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , alaturi de prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru au vizitat Unitatea de Suport Medical Covid-19 din Targu Mures.