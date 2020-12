Primii vaccinati la Cluj vor fi Sefii Spitalului de Boli Infectioase

"Maine, 27 decembrie, in jurul orei 9,00, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infectioase, care au fost programate sa se imunizeze in perioada 27 - 31 decembrie, din lotul de 375 de doze anti-COVID-19. Vor fi 2 puncte de vaccinare situate la parter, in compartimentul de spitalizare de zi, avand la dispozitie spatii de asteptare ante si post-vaccinare, 2 sali de triaj si un salon pentru urgente (preterapie intensiva)", se arata intr-un comunicat transmis, sambata, de prefectul Mircea Abrudean.Primele 5 persoane care vor fi vaccinate sunt: dr. Violeta Briciu, director medical; dr. Vasile Morar, medic sef radiologie; dr. Mirela Flonta, medic sef Laborator analize medicale; dr. Iulia Trifu, medic specialist radiologie; Ioan Muresan, manager SCBI.Potrivit sursei citate, vor fi mai multe centre de vaccinare."Se vor vaccina 6 persoane/ora/punct de vaccinare, la interval de 10 minute. Programul de functionare va fi de 12 ore pe zi. Personalul care a optat pentru vaccinare va fi planificat in perioada 27 - 30 decembrie, 31 decembrie - a 5-a zi de valabilitate a vaccinului va fi doar de rezerva", mentioneaza sursa citata.Centralizarea persoanelor si a centrelor de vaccinare pe judet a fost efectuata in felul urmator:* Centre de vaccinare pentru personalul medical: 20 de centre ( spitale si centre medicale), 35 cabinete de vaccinare, 38 echipe de vaccinare, 12.458 persoane de vaccinat.* Centre rezidentiale de ingrijire: 49 de centre - echipaje mobile de vaccinare, capacitate paturi - 2.099, personal angajat - 480.* Centre de vaccinare pentru populatia de peste 65 de ani si a bolnavilor cronici: Centre/ judet - 30 (13 Cluj-Napoca, 3 Turda, 1 Campia Turzii, 2 Dej, 1 Gherla, 1 Huedin, 1 Calatele, 1 Mociu, 1 Apahida, 1 Chinteni, 1 Gilau, 1 Baisoara, 1 Aghiresu, 1 Floresti, 1 Baciu), 46 echipe de vaccinare in centre, 2 echipaje mobile de vaccinare, 132.942 populatia deservita.CITESTE SI: