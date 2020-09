Nicusor Dan a anuntat cine va fi primul om din Primaria Capitalei care-si va pierde functia

"Demiterea directorului Directiei Juridice (n.r. va fi prima masura). Bineinteles ca, in prima zi, trebuie sa incepi sa ai acea situatie financiara, pentru ca te vei trezi ca n-au oamenii bani sa isi ia salariile, da, ca nu mai sunt bani in conturi. Tu, ca sef de institutie, trebuie sa te asiguri de functionarea financiara a institutiei. Trebuie sa evaluam, pentru ca avem aceasta oportunitate extraordinara de fonduri europene, sa vedem cat de bun este compartimentul pentru fonduri europene. Inteleg ca sunt niste specialisti acolo", a declarat Nicusor Dan intr-o emisiune la B1 TV.Nicusor Dan a aratat si care este strategia sa cu privire la ceilalti angajati. "Vreau sa spun foarte direct ca o sa fie evaluate si compartimentele din Primarie si administratiile din subordine. Exista in Primaria Capitalei oameni competenti, care fara indoiala isi vor pastra locul de munca, exista oameni care in urma procesului de restrucuturare nu vor mai ramane acolo", a mai declarat Nicusor Dan.Primarul ales al Capitalei a mai declarat ca aproape toate companiile municipale vor disparea, mai putin Termoenergetica. "Nu vad vreuna care sa aiba vreo sansa sa ramana (...) care e de fapt urmasa RADET-ului si care nu poate sa dispara pentru ca furnizeaza caldura", a mai declarat Nicusor Dan in emisiunea TV.