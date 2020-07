Primul robot autonom de sterilizare produs in Romania, donat Spitalului Universitar din Capitala

, anunta BCR., a declarat Ionut Stanimir, director de marketing si comunicare BCR si co-fondator al acceleratorului BCR-InnovX.Modulab, start-up inscris in Acceleratorul BCR-InnovX, a inceput productia in serie a acestui robot, cu ajutorul unei campanii de crowdfunding derulata in cursul lunii aprilie. In plus, proiectul Modulab a fost asociat campanieiderulata de George, prin care BCR a promis ca, daca va convinge mai mult de 23.000 de oameni sa dea share mesajelor de responsabilitate si distantare sociala din cadrul campaniei, va cumpara primul robotul autonom produs, pe care il va dona unui spital din Romania.MUV Smart/ Steriliser are capacitate totala de 5200W si o autonomie de minim 5 ore, putand steriliza un spatiu de 30 metri patrati in mai putin de 10 minute. Robotul este dotat cu 20 de senzori diferiti care ajuta platforma in navigarea autonoma a oricarui tip de spatiu, dar si in interactiunea cu mediul.Fara a fi necesara expunerea unui operator uman la radiatie, MUV Smart/ Steriliser isi configureaza automat traseul cel mai eficient pentru dezinfectarea fiecarei incinte si poate reduce timpul de sterilizare a unui spatiu cu peste 30% fata de dispozitivele care trebuie actionate manual.Miscarea continua a sursei de radiatie UVC asigura o distributie uniforma in toata incinta, actionand asupra suprafetelor, dar si a aerului. Utilizatorul poate vizualiza harta pe care o configureaza cu ajutorul unei aplicatii Android, poate prelua controlul asupra traseului si poate descarca un raport la finalul fiecarui ciclu de sterilizare.La inceputul acestui an, laboratorul de cercetare si dezvoltare Modulab urma sa lanseze o platforma mobila autonoma destinata suportului logistic in fabrici, depozite si alte facilitati cu spatii mari. La inceputul epidemiei, platforma a fost adaptata pentru sterilizare inteligenta.In prezent, Modulab produce doua versiuni ale platformei mobile si doua versiuni de robot autonom de sterilizare fara contact, toti robotii fiind fabricati in Romania. Compania a dezvoltat, de asemenea, un prototip de robot autonom de curatenie, care va intra in productie in toamna acestui an.Modulab a fost infiintat de catre Paul Popescu, Matei Popescu si Ioana Calen ca o platforma interdisciplinara intre arta, design si tehnologie, unde tehnologia este folosita ca un mijloc de expresie pentru ideile inovatoare, pe o cultura a punerii in comun a informatiilor, rezultatelor si a cunoasterii. In ultima perioada, proiectul s-a concentrat tot mai mult pe dezvoltarea de roboti autonomi.Acceleratorul BCR-InnovX este un proiect realizat in parteneriat cu UiPath, Microsoft , Modex, Startup Grind, Mindspace si European Center for Services Investments and Financing (ECSIF). BCR acopera costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile si costurile logistice.