UPDATE Principalul suspect in cazul uciderii interlopului Mototolea, audiat de politisti: "Ma bucur ca am scapat cu viata"

Ciprian Napy, din clanul Rinu, principalul suspect in cazul uciderii liderului clanului Duduianu a fost adus pentru audieri la Politia Capitalei, anunta Digi 24. "Ma bucur ca am scapat cu viata. Sunt nevinovat," a spus barbatul.El este fiul liderului gruparii interlope Rinu, care actioneaza in sectorul 2.Interlopul Florin Mototolea, liderul Clanului Duduianu, cunoscut drept Emi Pian, a fost ucis , pe 4 august, pe o strada din cartierul Giulesti, intr-o incaierare pornita de la un joc de barbut.In acest caz, oamenii legii au facut mai multe razii.Rudele au ridicat, miercuri, de la morga trupul neinsufletit al lui Florin Mototolea si l-au dus la vila sa din Rahova. Ele au decis ca priveghiul sa dureze timp de patru zile, inmormantarea urmand sa aiba loc duminica.