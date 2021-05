Printul austriac acuzat ca l-a ucis pe cel mai mare urs din Romania: "Am impuscat animalul cu probleme la 250 de metri de casele unui sat"

"Insotit de ghizi locali de vanatoare, am impuscat animalul cu probleme la 250 de metri de casele unui sat. Cu toate acestea, acesta nu este ursul Arthur mentionat in mass-media. Acest lucru este documentat fotografic. Am oferit sprijinul meu deplin autoritatilor care au initiat o ancheta pe baza mediatizarii", a declarat Emanuel de Liechtenstein pentru Kronen Zeitung Printul a mai declarat pentru publicatia din Austria ca "ii pare extrem de rau si isi cere scuze pentru faptul ca a fost creata o impresie care a facut ca multi oameni sa se simta raniti in sentimentele lor".Intre timp, jurnalistii de la Prima Tv au publicat o fotografie cu blana ursului Arthur, intr-o tabacarie din Targu-Secuiesc. Blana ar fi fost prelucrata si transportata in Austria.Asa-numitul "trofeu" de vanatoare rezultat in urma impuscarii ursului Arthur nu va pleca din Romania, ministrul Mediului, Tanczos Barna, aratand ca scoaterea din tara a blanii si craniului animalului ar reprezenta fapta penala. Trofeul este in tara . Nu va pleca, nu exista asa ceva. (...) Nu poate sa plece din tara, este fapta penala daca pleaca din tara, nu poate pleca din tara. Este o discutie intreaga de ani de zile cu vanatorii de ce nu se poate scoate din tara. Nu se poate!", a declarat ministrul Mediului, joi seara, la Digi 24.El a confirmat ca ursul Arthur era unul dintre cele mai mari exemplare din tara, subliniind ca nimeni nu poate spune daca era cel mai mare.