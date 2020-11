Printul Nicolae al Romaniei a devenit tata. "Regele Mihai, bunicul meu, ne ocroteste"

Spera la o apropiere de Familia Regala

El a mai anuntat ca sotia lui, Alina-Maria si fiica acestuia sunt perfect sanatoase.Totodata, avand in vedere ca micuta Maria-Alexandra s-a nascut aproape de sarbatoarea Sfantului Mihai, printul Nicolae considera ca bunicul sau, Regele Mihai , il ocroteste. "Sunt mandru ca port mai departe numele lui. La multi ani celor care poarta numele Sfintilor Mihail si Gavriil!", a mai scris printul e Facebook.In septembrie, printul Nicolae al Romaniei declara ca spera ca venirea pe lume a primului lui copil cu sotia sa, Alina, va reapropia cuplul de Familia Regala si ca este posibil ca in timpul vietii lui tara sa revina la monarhie.Intr-un interviu acordat ziarului Adevarul, printul Nicolae a spus: "Asa cum cred ca stie toata lumea, eu sunt tata de cativa ani deja, dar, desigur, acum contextul este diferit. Sunt sigur ca din noiembrie viata mea se va schimba foarte mult si, bineinteles, in bine".El nu a dezvaluit sexul copilului, a spus ca inca nu s-au hotarat ce prenume va purta si nici cand va fi crestinat, insa membri ai familiei regale vor fi cu siguranta invitati la botez."Depinde si de ce restrictii vor fi atunci din cauza pandemiei. Imi voi invita familia si sper ca venirea unui copil ne va reapropia. Mi-as dori sa ii prezint copilului meu matusa si unchiul, cred ca ar avea multe de invatat de la ei".Despre monarhie, el a afirmat ca este "important sa pastram vii memoriile regilor si reginelor si sa continuam valorile lor morale"."Eu cred ca se poate ca in timpul vietii mele Romania sa revina la monarhie. Insa cred ca noi toti trebuie sa vrem asta si trebuie sa fim uniti si sa lucram impreuna la acest deziderat", a mai declarat printul Nicolae al Romaniei.El s-a casatorit cu Alina-Maria Binder in 2018, la Sinaia. Nepotul regelui Mihai I a anuntat pe 1 iunie ca sotia lui este insarcinata si ca urmeaza sa nasca in luna noiembrie.Nascut si crescut in strainatate, printul Nicolae a ajuns prima oara in Romania in 1992, cand avea sapte ani, cu ocazia primei vizite a bunicului sau dupa inceputul exilului din 1948.