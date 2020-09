Printul Nicolae: "Se poate ca in timpul vietii mele Romania sa revina la monarhie"

"Pana acum sotia mea a fost foarte bine, foarte relaxata si fericita. A fost o sarcina usoara si ne-am bucurat de asta. Sotia mea nu a avut deloc probleme sau alte provocari. Legat de data nasterii, aceasta va fi la inceputul lunii noiembrie, in Bucuresti, si speram sa fie o nastere naturala", a declarat Printul Nicolae, potrivit sursei citate.Principele Nicolae a declarat ca la botezul copilului pe care il asteapta, despre care nu a vrut sa spuna daca e baiat sau fata, va fi invitata si Familia Regala. "Imi voi invita familia si sper ca venirea unui copil ne va reapropia. Mi-as dori sa ii prezint copilului meu matusa si unchiul, cred ca ar avea multe de invatat de la ei", a mai declarat Printul Nicolae pentru "Adevarul" In privinta sanselor reinstaurarii monarhiei in Romania, Printul Nicolae s-a aratat optimist. "Este foarte dificil sa va dau un raspuns in acest moment. Dar eu cred ca se poate ca in timpul vietii mele Romania sa revina la monarhie. Insa cred ca noi toti trebuie sa vrem asta si trebuie sa fim uniti si sa lucram impreuna la acest deziderat", a mai spus Printul Nicolae citat de adevarul.ro