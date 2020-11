Prisma unica in lume dedicata lui Brancusi. Opera de arta din sticla cantareste 200 de tone

Proiectul este coordonat de Consiliul Judetean Dolj, cu fonduri europene, fiind elementul de baza al muzeului din Craiova dedicat marelui sculptor roman.Centrul "Brancusi", conceput de arhitectul Dorin Stefan, se va deschide, cel mai probabil, in vara anului 2021. Prisma din sticla, cu o inaltime de 12 metri, contine interpretari ale operelor "Ovoidul" si "Pasarea Maiastra", inserarea acestora fiind cea mai dificila etapa a proiectului, spun specialistii implicati.La sfarsitul acestei saptamani, lucrarea va intra in conservare pentru perioada iernii, potrivit gds.ro Prisma a fost o provocare pentru constructori fiindca bucatile de sticla nu au un sistem metalic de prindere, ci sunt lipite cu un silicon special.Contractul de 5 milioane de euro a fost obtinut de o firma din Germania, Montec International, in urma licitatiei derulate de CJ Dolj. Lucrarile au inceput in iulie, dar s-au desfasurat greu din cauza pandemiei si a vremii. In plus, nu au lipsit incidentele. La o simpla adiere de vant, sticla se poate sparge daca nu a fost inca lipita, ceea ce s-a si intamplat la inceputul lunii august, in urma unei furtuni puternice."Prisma din sticla, cea care da unicitate acestui proiect, se poate vedea acum in toata splendoarea ei. A fost o lucrare grea, migaloasa. Au fost montate opt bucati mari de sticla, plus cateva sute de lamele orizontale. Constructorul are toate materialele necesare, a venit din Germania si bucata comandata in locul celei sparte. A si fost montata. Este un proiect unic in lume, care va pune Craiova pe harta obiectivelor culturale ce nu trebuie ratate. Mai ales ca vorbim de sculptorul nepereche Constantin Brancusi. Termenul de finalizare a Centrului International << Brancusi >> este 15 aprilie 2021", a afirmat presedintele Consiliului Judetean Dolj, Cosmin Vasile, potrivit sursei citate.Prisma cantareste, cu totul, aproape 200 de tone, fiind asezata pe niste arcuri speciale pentru a ramane stabila in cazul unui cutremur . Arhitectul care se ocupa de proiect sustine ca, indiferent de magnitudine, prisma se poate misca, dar nu va cadea.Citeste si: Momente grele pentru familia actorului Vlad Ciobanu, mort de COVID-19 dupa ce a luptat cu cancerul: "Nu stiu cum va fi viata noastra"