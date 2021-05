Orasul unde primarul se plange ca nu are buget, desi a fost aprobat. Acum ameninta sa inchida primaria din 2 iunie

Ministrul Finantelor Publice, facut mincinos ordinar de catre Misaila

Atunci, Consiliul Local a hotarat sa taie mai multe sume din cheltuielile de functionare de la Primaria Focsani si alte patru institutii din subordine, respectiv Directia de Dezvoltare Servicii Publice, Politia Locala, Ansamblul Folcloric "Tara Vrancei" si Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia".Vorbim de o suma de 20 de milioane de lei care a fost dusa in fondul de rezerva. Edilul spune ca a incercat sa introduca sumele rezultate din buget in sistemul national al ANAF, dar ca raspunsul a fost ca bugetele sunt inactive. Din aceasta cauza, Cristi Misaila a convocat pentru vineri o sedinta de indata si a cerut ca banii transferati de consilierii PNL-USR-PLUS in fondul de rezerva sa fie readusi in bugetele vaduvite de sume.Intalnirea s-a dovedit a fi un esec din punctul de vedere al primarului, intrucat majoritatea politica din Consiliul Local a respins la vot cererea sa.Ulterior, primarul a organizat o conferinta de presa in care a adus noi acuzatii celor din PNL-USR PPLUS si a anuntat, inca odata, ca de miercuri, 2 iunie, va inchide total Primaria Focsani."Va anunt cu regret, incepand cu data de 2 iunie Primaria va fi inchisa pentru a oferi servicii cetatenilor din municipiul Focsani si tuturor agentilor economici. Ceea ce au facut dumnealor se numeste subminarea economiei locale. Pentru ca avem bugetul invalidat, nu mai putem angaja cheltuieli, nu mai putem face incasari, nu mai putem functiona. Au taiat si sumele ce au fost cheltuite de la inceputul anului. La capitolul de functionare, cel putin la nivelul Primariei Focsani, avem minus 414.000 de lei", a spus primarul in conferinta de presa.El i-a adus acuze grave si ministrului Finantelor Publice, Alexandru Nazare , despre care a spus ca "a mintit in mod ordinar" acum doua zile, cand Ministerul de Finante a dat un comunicat si a mentionat ca bugetul de la Focsani este inactiv din cauza functionarilor care nu au stiut sa-l introduca in sistem.Misaila i-a anuntat pe cetateni ca din 2 iunie vor gasi doar o urna la usa primariei, pentru colectarea documentelor pe care vor sa le depuna, dar care vor fi prelucrate atunci cand va exista energie electrica in institutie, desi nu a taiat nimeni lumina.De asemenea, el a cerut oamenilor sa nu mai faca plati online, ca nu mai put fi procesate. Degeaba faceti plati online, ca nu vor putea fi operate si nu se va sti niciodata ca ati achitat dumneavoastraTotodata, primarul a mentionat ca pe data de 7 iunie este zi de salarii in primarie, iar angajatii nu isi vor putea primi banii, nici macar taiati cu 30% asa cum a votat consilierii in cazul Primariei Focsani si cu 50% in cazul Politiei Locale.Intre timp, primarul a cerut Institutiei Prefectului sa invalideze hotararea privind bugetul general pe anul 2021, pe motiv ca este ilegala. Solicitarea nu este insotita de nici un raport de nelegalitate din partea secretarului municipiului.