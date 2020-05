Probele practice pentru obtinerea permisului de conducere vor fi reluate in 2 iunie

Utilizarea mastilor de protectie - atat pentru candidati cat si pentru examinatori;

Scanarea temperaturii corporale si interzicerea sustinerii examenului in situatia in care aceasta depaseste 37,2 grade Celsius;

Respectarea distantarii persoanelor aflate la locul de intalnire comunicat pentru sustinerea probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de cel putin 1,5 m;

Evitarea prezentarii la locul de intalnire a candidatilor cu insotitori (prieteni, rude, etc). Accesul va fi permis doar candidatului si instructorului auto.

Conform sursei citate, programarea candidatilor carora le-au expirat dosarele de scolarizare in perioada 16 martie - 17 mai si pentru care exista o programare prealabila in sistem (proba practica) se va efectua prin intermediul scolilor de conducatori auto, cu informarea acestora."Programarea candidatilor carora le expira dosarul de scolarizare ulterior datei de 18 mai se va face din oficiu, pe cat posibil cu respectarea ordinii de programare anterioare, de catre serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu informarea acestora", potrivit DRPCIV.Potrivit sursei mentionate, proba practica pentru candidatii carora le-a expirat dosarul de scolarizare, pana in 17 mai, va fi sustinuta incepand cu data de 2 iunie."Reluarea activitatii de examinare la proba teoretica se va face incepand cu data de 15.06.2020/22.06.2020, in functie de numarul de candidati examinati si capacitatea de preluare a Serviciilor publice comunitare. Decizia se va posta pe site-ul Institutiei Prefectului", mentioneaza sursa citata.Pentru desfasurarea in conditii de siguranta a activitatii de examinare la proba practica vor fi respectate urmatoarele masuri de protectie in vederea prevenirii raspandirii noului coronavirus:"Valabilitatea documentelor emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor se mentine pe toata perioada starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile, de la data incetarii acestei stari, potrivit actelor normative in vigoare.In acelasi context si pentru aceeasi perioada, se mentine si valabilitatea documentelor necesare operatiunilor de inmatriculare/transcriere sau preschimbare a permisului de conducere obtinute de catre solicitanti de la alte entitati", conchide sursa citata.