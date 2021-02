Investitor in turism, despre situatia romanilor blocati in Mexic: "Principalele probleme sunt legate de imigratia ilegala in SUA"

Pascu este de parere ca problema are legatura cu imigratia ilegala masiva in Statele Unite ale Americii, fiind tot mai multi romani care calatoresc in Mexic in acest scop."Principalele probleme se pare ca sunt legate de imigratia ilegala in SUA, se pare ca sunt tot mai multi romani care intra in Mexic cu acest gand. De asemenea, romanii sunt printre nationalitatile cu cele mai multe infractiuni in Mexic, cele mai multe fiind legate de fraude cu bancomate sau cu carduri bancare si tentative de trecere ilegala a frontierei cu SUA", a scris Razvan Pascu pe Facebook El mai sustine ca nu exista o legatura cu pandemia , asa cum sugereaza Ambasada Romaniei din Mexic."Situatia nu are absolut nicio legatura cu pandemia, asa cum lasa sa se inteleaga Ambasada Romaniei din Mexic. Care ambasada este, in opinia mea, absolut degeaba. Cele mai cretine raspunsuri sunt trimise turistilor pe email de catre ambasada Romaniei din Mexic si de luni de zile singurul lucru pe care il scrie ambasada noastra de acolo atat in email-uri, cat si pe site-ul MAE , este ca nu ne recomanda sa calatorim in Mexic.Dar nu exista absolut nicio restrictie oficiala de calatorie pentru romani sau europeni. MAE face asta doar ca se se spele pe maini si sa fie acoperiti, iar acelasi lucru se intampla pe site-ul MAE cu zeci de tari din lume", mai scrie Razvan Pascu pe Facebook.