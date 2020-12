Probleme grave la spitalul mobil pentru bolnavi de COVID de la Letcani. Frecvente "disfunctionalitati de natura electrica"

"Vicepresedintele Consiliului Judetean, Marius Danga, prefectul Marian Grigoras, alaturi de noul manager al spitalului de Boli Infectioase, dr. Florin Rosu, directorul Euronest, Alina Popa, si reprezentanti ai Delgaz Grid au identificat la fata locului solutii pentru rezolvarea deselor disfunctionalitati de natura electrica care afecteaza functionarea aparaturii medicale, a statiei de oxigen si a sistemului de incalzire de la spitalul mobil. Astfel, s-a decis instalarea unui analizor care sa monitorizeze fluctuatiile de curent electric, iar Asociatia Euronest s-a angajat sa instaleze dispozitive stabilizatoare de tensiune care sa gestioneze eficient perioadele dintre momentul intreruperii curentului electric pana la pornirea generatoarelor", se precizeaza intr-un comunicat de presa.Potrivit documentului, in ceea ce priveste Spitalul de Pneumoftiziologie, s-a constatat necesitatea inlocuirii in regim de urgenta a unui compresor de ridicare a presiunii, parte a statiei de producere a oxigenului, care s-a defectat in cursul noptii trecute. Inca din primele momente ale semnalarii defectiunii, echipa managerului dr. Radu Dabija a identificat o solutie temporara de functionare in parametri optimi a statiei de oxigen, astfel incat viata pacientilor nu a fost pusa in pericol. S-au demarat procedurile de urgenta pentru implementarea unei solutii permanente."Am verificat la Consiliul Judetean si exista inca din luna mai a.c. solicitari ale conducerii Spitalului de Pneumoftiziologie de a aloca resurse financiare pentru efectuarea de, si citez, "reparatii urgente " a statiei de oxigen. Din pacate, vechea conducere a ramas impasibila la aceste solicitari, iar astazi ne aflam intr-o situatie delicata. Incepand cu luna martie, statia de oxigen functioneaza la capacitate maxima, cele doua linii de productie fiind active permanent, asigurand un volum de oxigen, pentru cele doua spitale conectate, cu 80% mai mare decat cel normat. Acordam tot suportul nostru celor doua spitale pentru a asigura pacientilor tot ceea ce acestia au nevoie", a declarat vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi, Marius Danga.