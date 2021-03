Procedurile judiciare pot fi reluate in cazul autorului dublei crime de la Onesti. Anuntul medicilor de la spitalul unde e internat Gheorghe Morosan

Potrivit acestora, medicii au anuntat Parchetul ca se pot relua procedurile judiciare.CITESTE SI: Autorul dublei crime de la Onesti este in stare grava. Barbatul a fost mutat la Spitalul de Urgenta din Bacau ''In cursul acestei dupa-amiezi pacientul a fost detubat, iar medicii, dupa ce au analizat starea lui, au anuntat Parchetul ca se pot relua procedurile judiciare. Pacientul ramane in monitorizare pe ATI'', a informat spitalul.Gheorghe Morosan a sechestrat, luni, intr-un apartament, doi muncitori care lucrau la renovarea locuintei si apoi i-a injunghiat mortal. Agresorul a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti.