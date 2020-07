Procurorii DNA au trimis in judecata, anul trecut, cauze de fraude cu fonduri europene cu prejudicii de peste 40 de milioane de euro

DNA a anuntat, luni, ca procurorul-sef Crin Bologa a fost invitat sa tina un discurs la o audiere publica organizata de Parlamentul European in sistem de videoconferinta.Audierea publica a avut ca subiect "Valorificarea investigatiilor desfasurate de OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda) in materie de combaterea fraudei, a coruptiei si alte nereguli constatate in statele membre ale U.E".Printre vorbitori s-au mai numarat si reprezentanti ai autoritatiilor de aplicare a legii din Germania si Italia, directorul general OLAF, procurorul sef al EPPO (Parchetul European) si un reprezentant al Curtii de Justitie a UE.In discursul sau, Bologa a prezentat perspectiva Romaniei asupra investigarii fraudelor la fondurile europene mentionand ca, desi este un organ de ancheta administrativ, datele si informatiile pe care OLAF le furnizeaza anchetei penale contribuie la reducerea timpului de ancheta si la cresterea eficientei masurilor de urmarire penala."Concret, investigatorii OLAF transmit analize si investigatii financiare, ne sprijina in identificarea entitatilor persoane fizice sau juridice implicate, efectueaza verificari la societatile comerciale din diferite state membre implicate in circuitul infractional, obtin documente legate de implementarea proiectelor cu parteneri din statele membre, toate aceste date fiind exploatate ulterior si detaliate in cadrul activitatilor judiciare", a afirmat procurorul-sef al DNA.Potrivit acestuia, in perioada 2012-2018, au fost primite 84 de recomandari de la OLAF dintre care 25 au fost valorificate in dosare penale trimise in judecata, ceea ce reprezinta un procentaj de 30%."Pe de alta parte, in cauze cu fraude europene, activitatea DNA a fost si este in continuare mult mai vasta decat cea care se intemeiaza pe rapoartele OLAF. Dosarele penale de acest tip au la baza sesizari din surse diverse, nationale, in primul rand din partea agentiei romanesti de coordonare si control antifrauda, cea care asigura si contactul cu OLAF, respectiv Departamentul de Lupta Anti-Frauda (DLAF), dar si din partea altor persoane juridice sau fizice", a mai transmis DNA.Astfel, in 2019 procurorii DNA au trimis in judecata 108 cauze de fraude cu fonduri europene (prin rechizitoriu sau prin acord de recunoastere a vinovatiei), cu prejudicii de aproximativ 40 milioane euro (din care cea mai mare parte, respectiv 38 milioane euro au reprezentat fonduri UE, iar restul - fonduri nationale de cofinantare).In finalul interventiei, procurorul-sef DNA a subliniat buna colaborare avuta de DNA cu OLAF in peste 17 ani de investigare a fraudelor cu fonduri europene.