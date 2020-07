Procurorul general a dispus verificari pentru abuz in serviciu la Protectia Copilului Mehedinti, in cazul adolescentei incendiate de un barbat din Severin

"Ca urmare a controlului dispus privind celeritatea si rolul activ in efectuarea urmaririi penale in cauza, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus examinarea sub aspectul infractiunii de abuz in serviciu a conformarii reprezentantilor DGASPC Mehedinti la procedurile legale si la obiectivul interesului superior al minorului, in conditiile revocarii masurii internarii intr-un centru de plasament in regim de urgenta dupa doar o zi", arata reprezentantii Parchetului General, dupa controlul dispus privind dosarul inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Vanju Mare ca urmare a plangerii formulate de adolescenta care a fost ulterior victima unei tentative de omor prin incendiere in judetul Mehedinti.Potrivit sursei citate, in urma controlului nu au fost stabilite elemente de natura a retine gestionarea necorespunzatoare a cauzei de catre organele de politie si de catre procurorul care a supravegheat cercetarile, actele de urmarire penala necesare stabilirii unui plan de ancheta fiind efectuate de indata."Neluarea unei masuri preventive fata de persoana vizata de plangerea penala a fost determinata de imposibilitatea obiectiva de a administra probatoriul necesar pana la data savarsirii prin incendiere a tentativei de omor asupra minorei, expertiza medico-legala nefiind finalizata la momentul respectiv, iar dispunerea unei masuri preventive neputand fi bazata exclusiv pe existenta unei plangeri penale. Intervalul de la formularea plangerii pana la savarsirea tentativei de omor prin incendiere a persoanei vatamate a fost de 74 de ore, timp in care, avand in vedere riscurile pentru minora decurgand din actiunile anterioare ale persoanei vizate, organele de urmarire penala au solicitat DGASPC Mehedinti luarea masurii de protectie a internarii in regim de urgenta", transmit reprezentantii Parchetului General.In 15 iunie, procurorul general, Gabriela Scutea, a cerut un control privind instrumentarea dosarului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Vanju Mare deschis dupa ce tanara de 17 ani din Mehedinti care a fost incendiata de un barbat l-a acuzat pe acesta de viol. "Scopul controlului il constituie clarificarea demersurilor realizate de la formularea plangerii si pana in data de 12 iunie 2020, in special in ceea ce priveste actele referitoare la persoana vizata de acuzatii ", arata procurorul general, care a solicitat si Politiei Romane sa faca verificari la subunitatile sale."In contextul interesului generat in spatiul public de cauza privind minora victima a tentativei de omor prin incendiere din judetul Mehedinti, precizez ca, pe baza informarii preliminare transmise de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, am dispus efectuarea unui control cu privire la instrumentarea dosarului Parchetului de pe langa Judecatoria Vanju Mare in care au fost formulate acuzatii de viol. Scopul controlului il constituie clarificarea demersurilor realizate de la formularea plangerii si pana in data de 12 iunie 2020, in special in ceea ce priveste actele referitoare la persoana vizata de acuzatii", se arata in mesajul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.Procurorul general mentiona ca a cerut si Politiei Romane sa faca verificari la subunitatile sale."Indiferent de varsta persoanei vatamate, luarea in mod imediat a tuturor masurilor investigative specifice anchetarii infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale este imperativa. Aceasta se aplica deopotriva in cauzele in care urmarirea este efectuata de catre procuror sau in cele in care procurorul supravegheaza activitatea politiei judiciare. De aceea, pentru un cadru complet al constatarilor si pentru realizarea atributiilor de conducere a activitatii politiei judiciare, am solicitat si IGPR efectuarea verificarilor la nivelul subunitatilor acestuia", scria in mesajul Gabrielei Scutea.Incidentul s-a produs in localitatea Darvari, judetul Mehedinti. Barbatul in varsta de 45 de ani fusese condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea a cinci oameni si eliberat dupa 25 de ani de detentie. El revenise din Olanda si ar fi trebuit sa se afle in autoizolare.Barbatul nu era din localitate, iar autoritatile locale spun ca a ajuns la Darvari dupa ce un fost coleg de detentie i-a permis sa locuiasca in casa sa si sa aiba in grija imobilul.Barbatul si victima sa tineau legatura pe retelele de socializare, spun apropiatii fetei.In 11 iunie, fata l-a reclamat pe barbat pentru viol, insa examenul medico-legal nu a confirmat faptul ca tanara ar fi suferit leziuni ca urmare a unei agresiuni sexuale, sustin surse judiciare. In urma reclamatiei, fata, care statea cu o bunica si cu fratele ei mai mic, a fost dusa intr-un centru de protectie sociala, de unde a fost scoasa de catre familie.Ulterior, barbatul a intalnit-o si i-a dat foc, dupa ce a turnat benzina pe ea. Fratele fetei a fost cel a sarit sa stinga flacarile. Barbatul a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor.Fata a fost transferata la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti.