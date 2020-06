Profesoara Cristina Tunegaru despre deputatul cu "ciasuri" in declaratia de avere: "Un analfabet NEfunctional ajunge sa obtina cele mai inalte titluri ale sistemului de Educatie"

Ziare.

"Deputatul Mitica Margarit nu are doar 'ciasuri de mana', ci si o serioasa cariera academica care, probabil, l-a ajutat in viata. Are licenta si master in Drept, master in Securitate si, la data alegerilor trecute, mai facea o licenta in Economie si un doctorat in Securitate. Nu mai vorbesc de cursurile postuniversitare la MAE , Academia Militara si Academia de Politie.Faptul ca un analfabet NEfunctional ajunge sa obtina cele mai inalte titluri ale sistemului de Educatie si sa-si acopere ignoranta cu diplome demonstreaza falimentul unor intregi institutii de invatamant superior", a scris profesoara pe Facebook Deputatul PSD, Marius Mitica Margarit, a fost numit miercuri membru in Comisia de control a activitatii Serviciului Roman de Informatii. Este o comisie cu statut special in cadrul Parlamentului Romaniei, o structura comuna a celor doua camere, formata din noua senatori si deputati de la toate partidele politice.Desemnarea lui Marius Margarit s-a facut in cadrul sedintei comune a Senatului si Camerei Deputatilor, cu 349 de voturi "pentru" si 17 "impotriva".In 2019, presa a scris ca deputatul Marius Mitica Margarit are cont pe Tinder, celebra aplicatie prin care cei care o descarca isi pot gasi perechea. "Celebritatea" insa i-a fost adusa de declaratia de avere depusa cand era Subsecretar de Stat la Ministerul Transporturilor, in care a scris ca are "CIASURI DE MANA" in valoare de 12.000 de euro.