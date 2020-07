Profesor de sanatate publica, despre carantinarea localitatilor: A fost lasat intentionat un spatiu de manevra pentru politicieni

"A fost lasat, parerea mea, intentionat un spatiu de manevra pentru politicieni sa decida in functie de situatie. Cand tu vrei sa protejezi populatia, trebuie sa ai criterii foarte clare, sa iei masuri ferme si din timp, iar acest lucru nu s-a intamplat. Parerea mea, in mai putin de doua saptamani ajungem la doua mii de cazuri pe zi si suntem pe un drum care ne indreapta cu pasi mari spre un lockdown ca in martie si aprilie", spune expertul pentru Europa FM Prioritara este testarea persoanelor din grupe de risc, in conditiile in care capacitatea de testare este limitata, este de parere Razvan Cherches."Este inacceptabil sa prioritizezi cei care pleaca in concedii in Grecia, adica cei care duc banii din tara ca sa sprijine economia altei tari. In acelasi timp, tu nu testezi periodic personalul medical, soferi de autobuz, cei care lucreaza in supermarketuri. Acestia sunt expusi zilnic, iar daca unul singur e infectat, transmite mai departe ca focul."