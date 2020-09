Alte doua cadre didactice din Timisoara, dar si un administrator de scoala, diagnosticati cu COVID-19

De asemenea, a fost confirmat un caz la un cadru didactic la Scoala Gimnaziala nr. 25 din Timisoara. In total, in judetul Timis, sase cadre didactice s-au infectat cu noul coronavirus , dar si un administrator.Inspectorul sef al ISJ Timis, Marin Popescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in urma testelor facute la cadrele didactice de la Liceul "W. Shakespeare" din Timisoara o invatatoare a fost testata pozitiv."Ieri (n. r. - marti) au fost testate cadrele didactice de la Liceul Shakespeare, cele din invatamantul primar. Dupa ce am constatat ca un cadru a fost testat pozitiv si inca unul a stat acasa pentru ca in familie se afla cineva pozitiv, s-a convenit testarea tuturor cadrelor didactice de la invatamantul primar. Din cele 10 cadre, unul a fost testat pozitiv, este deja acasa, in carantina, celalalte sunt negative. DSP a facut aseara ancheta epidemiologica, directiunea nu ne-a anuntat ca mai sunt si alte cadre contacti care sa stea acasa. Acolo sunt 6 clase de invatamant primar care vor sta acasa, pentru ca 6 invatatoare nu pot sa vina la scoala. Doua saptamani vor sta acasa si vor face activitati online", a explicat Marin Popescu.Totodata, in urma testarilor realizate de Consiliul Judetean Timis la scolile speciale, un administrator de la Scoala "Gheorghe Atanasiu" a fost depistat pozitiv la coronavirus si este deja in carantina. De asemenea, o invatatoare de la Scoala Gimnaziala nr. 25 a fost si ea depistata pozitiv.Reprezentantii Inspectoratului Scolar Timis se asteapta ca in zilele urmatoare sa apara noi cazuri de imbolnaviri in randul personalului din scolile din judet."Probabil o sa mai apara astfel de cazuri, e inevitabil, pentru ca profesorii au venit din concediu sau s-au intalnit cu oameni veniti din concedii", a adaugat Marin Popescu.In judetul Timis, pana acum, sunt diagnosticate pozitiv la coronavirus 6 cadre didactice si un administrator de scoala. Dintre acestea, 3 sunt la Scoala Gimnaziala nr. 19 din Timisoara, acolo unde a fost declarat focar; 2 sunt de la Liceul "W. Shakespeare" si unul de la Soala Gimnaziala nr. 25. Toti colegii care au intrat in contact direct cu cadrele didactice pozitive sunt in izolare la domiciliu.