Profesorul decapitat va fi omagiat miercuri in Franta

Omagiul este organizat in coordonare cu familia profesorului.Duminica, in mai multe orase din Franta ar urma sa aiba loc manifestatii, dintre care una la Paris, la apelul sindicatelor din educatie.Sambata, sute de persoane au manifestat la Nisa fata de "un act barbar" si pentru a apara valorile democratiei.Samuel Paty a fost asasinat , vineri, la Conflans-Sainte-Honorine de un tanar de origine cecena, dupa ce le-a aratat elevilor caricaturi cu profetul Mahomed la un curs cu privire la libertatea de exprimare. Cecenul in varsta de 18 ani, Abdoullakh A. a fost impuscat mortal de politisti, asupra sa tragandu-se noua gloante. Cunoscut cu antecedente de drept comun, dar nu pentru radicalizare, Abdoullakh A. a folosit un cutit de 35 de centimetri pentru a-si decapita victima in apropierea colegiului la care acesta era profesor. In telefonul sau s-au gasit un mesaj adresat lui Emmanuel Macron , "conducatorul necredinciosilor" si fotografia victimei decapitate, postate pe Twitter Noaptea trecuta, au fost arestati la Evreux parintii, bunicul sii fratele tanarului. Alte cinci persoane au fost de asemenea arestate, intre care si tatal unui elev.