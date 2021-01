Profetiile lui Nostradamus pentru 2021: zombi, furtuni solare, razboaie nesfarsite si foamete

"Furtuni solare si razboaie nesfarsite"

Interpretii profetiilor celebrului astrolog, sustin ca acesta a prezis ca, in 2021, omenirea va trebui sa se ocupe de zombi. Un om de stiinta rus va crea o arma biologica capabila sa transforme oamenii in zombi. Si, dupa o perioada de convietuire care nu este tocmai pasnica, va duce la disparitia rasei umane. Foamea si foametea: o problema la fel de veche ca lumea, dar proportiile ei vor fi fara precedent si va ucide multi locuitori ai pamantului, scrfie Adevarul.ro. Simbolul camilei care apare in catrene ar fi un semnal ca in 2021, musulmanii vor deveni stapani ai lumii.Pentru unii dintre interpreti, echilibrul dintre declinul demografic al Vechiului Continent si o imigratie din ce in ce mai masiva din tarile musulmane va fi suficient pentru ca acest lucru sa se intample. In aceasta privinta, Nostradamus insusi ar vorbi despre o "mare inlocuire" in secole. Pentru altii, pe langa faptul ca vor domina numeric, musulmanii vor cuceri Europa prin razboi."Vom vedea apele ridicandu-se si pamantul prabusindu-se peste ele", scrie Nostradamus. De fapt acesta ar fi efectul furtunilor solare datorate schimbarilor climatice: cresterea nivelului oceanelor si a cataclismelor de pe tot globul. Si, dupa tsunami si cutremure, va urma o serie intreaga de razboaie pentru a determina prin forta cine va avea ultimele resurse naturale ramase. Cu conditia sa ramana.Tot Nostradamus ar fi prezis si un cutremur in California si o cometa car eva lovi Pamantul. Ar fi chiar si o data: 25 noiembrie 2021.De asemenea, conform previziunilor Nostradamus, in 2021 armata SUA va dispune de soldati roboti, robotii super-inteligenti, care ar trebui sa inlocuiasca oamenii. Papa Francisc ii va invita pe toti locuitorii lumii sa se alature bisericii. Potrivit lui Nostradamus, Sfantul Parinte le va cere credinciosilor sa isi consolideze credinta crestina.Citeste si: