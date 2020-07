Profitorii pandemiei. PSD se urca pe valul fricii

PSD nu se da il laturi sa se urce pe frica oamenilor, iareste tot un semn al fricii, al neincrederii in autoritatea statului. Aceasta neincredere in guvernantii de azi, fie ca ei sunt liberalii, se fundamenteaza pe cei 30 de ani de esec al statului in as face din cetateni aliati, si nu supusi. Politizarea institutiilor a cimentat neincrederea romanilor in stat, in guvernanti. Astfel ca formele alternative de informare sunt imbratisate.De altfel, din pacate, nici comunicarea oficiala in vreme de pandemie prin Grupul de strategie nu reuseste sa impuna, si asta pentru ca grupul a preferat comunicarea seaca a cifrelor. Grupul nu are chipuri umane, nu dialogheaza, ci doar centralizeaza robotic date. Cel putin aceasta este perceptia generala. Astfel ca figura ministrului Sanatatii Nelu Tataru , care apare in jurnalele tv si pe platformele de stiri pe internet, s-a tocit. Prelungindu-se aceasta stare de pandemie cu tot ce implica ea, cu perspectiva revenirii unor restrictii, toceste si mai tare comunicarea oficiala.PSD cultiva acest curent al neincrederii, al conspiratiei, profita de oboseala instalata in societate, profita de efectele sociale si economice, si o face cu cinism. Ce comunica liderii PSD? Luni, iesind de la discutiile partidului pe tema Legii carantinei, baronul local Ionel Arsene declara ca partidul nu doreste ca oamenii sa fie luati de pe strada.Sunt expresii care au rezonanta in mentalul colectiv. Aceste expresii nu sunt doar referinte istorice cunoscute de marea majoritate, ci rezonanta este una emotionala, afectiva, psihologica, starnind si reactii comportamentale.declanseaza raspunsul emotional al fricii, al groazei, al posibilului. E o intreaga istorie a comunismului, o intreaga istorie insumand destine distruse de acest, un intreg sistem functiona pentruceea ce insemna a anula social o persoana, a confisca bunuri si vieti, a distruge familii cu efecte asupra unor generatii intregi.A urla casi aceasta expresie declanseaza frica. A confisca bunuri in mintea colectiva inseamna nationalizarea, inseamna ca Statul poate sa iti ia casa, masina, banii. Inseamna ca supravietuirea ta devine nesigura. Ca trebuie sa traiesti in acest prezent nesigur cu spectrul confiscarii bunurilor, al arestarii si al inchisorii, intr-un context social-economic in care nimic nu mai este sigur.Desigur, ati putea rade de aceste spaime. Imaginati-va vietile unor oameni deja afectate de pandemie prin pierderea locului de munca, afectarea veniturilor, poate lipsa unui acoperis deasupra capului, sau a imposibilitatii de a mai plati rate, boala, lipsa asigurarii de sanatate, lipsa perspectivei unui loc de munca.Cum ai resimtii aceste urlete in spatiul public venind din partea unui partid ca PSD care foloseste un limbaj dublu, violent, populist, ca intotdeauna? Daca ti-ai pierdut locul de munca si nu iti mai poti plati ratele, iar totul s-a intamplat atat de rapid pentru ca viata s-a schimbat in trei luni, oare mai poti sa razi de acest discurs care iti accentueaza fricile si spaimele pe care deja le ai? In situatii extreme de viata, felul in care te raportezi la realitate e deja viciat, si pe acest fond se asaza discursul public care, daca se aplica pe situatia ta de viata, are toate sansele sa prinda.Acesta e PSD, profitorul pandemiei. Profitorii nenorocirilor sunt cinicii istoriei, sunt populistii care tranzactioneaza vietile oamenii cu cinism, o fac fara scrupule, sunt cei care apasa pe tragaci, sunt cei care nu se dau in laturi de la nimic daca pot profita politic de o situatie sociala. Vietile oamenilor nu valoreaza nimic pentru ca oamenii nu au chipuri pentru profitorii politici. Va imaginati ca acest discurs public urlat in fata camerelor televiziuniilor e mult atenuat in mesaj, iar in interactiunile cu oamenii simpli, aceste mesaje cinice care cultiva fricile oamenilor sunt livrate fara nicio frana.Profitorilor PSD li s-a alaturat si fostul premier, Viorica Dancila . Luni, Dancila impreuna cu baronii locali din Moldova, precum Dumitru Buzatu si Ionel Arsene, au facut scandal la videoconferinta pe care au tinut-o la sediul central al partidului. Dupa ce s-au certat, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a declarat ca Legea carantinei va fi votata dupa ce se aduce modificari.Dincolo de balbele guvernamentale in a gestiona o situatie de pandemie, in care nimeni nu are expertiza, experienta, termen de comparatie, ceea ce acopera discursul public devenind tot mai agresiv este naratiunea pesedista care incearca sa profite politic si electoral de pandemie.In istorie si in politica forma cea mai cinica de profit este aceea de a cultiva/exploata si a trage foloase din frica oamenilor, din nesiguranta vietii de zi cu zi. Cinicii sunt cei care apasa pe tragaci. Pentru ca a folosi un discurs care trezeste in oameni frica si spaima si groaza este lipsit de orice moralitate. Chiar si politica trebuie sa fie morala, altfel este populism si terorism politic. Pentru ca cinismul pesedist este o forma de terorism politic pentru ca astazi, in Romania, este o situatie exceptionala, precum in toata lumea, astfel ca in aceste vremuri tulburi ceea ce trebuie sa primeze in spatiul public trebuie sa fie solidaritatea.PSD a fost intotdeauna un partid profitor fara scrupule. Daca ar fi sa ne amintim numai de Dragnea la carma partidului, atacand intreaga arhitectura a statului cu scopul preluarii puterii totale, au facut-o fara scrupule, bagand frica in romani, iar frica a fost motorul care i-a scos pe romani la vot la europarlamentare, indepartand PSD de la putere.In plina pandemie, oamenii trec prin toate etapele, traiesc toate starile, simt toate efectele sociale, economice, toate modificarile comportamentale, astfel ca a exploata politic toate acestea este dovada de cinism. Cu un istoric politic precum cel al PSD, a cultiva frica este o strategie politica.Profitand de vidul legislativ dupa decizia Curtii Constitutionale, fara a mai avea o baza legala pentru internarea obligatorie si carantinarea celor infectati cu coronavirus , precum si a celor suspecti, adoptarea proiectului legii este o urgenta. Pe acest vid legislativ, sute de persoane au parasit spitalele si centrele de carantina. In acest context, potrivit datelor, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a cunoscut o crestere alarmanta, sambata, spre exemplu, a fost un numar de 689 de bolnavi.In acest context, este cu atat mai imoral populismul desantat al celor de la PSD care incearca sa profite politic si electoral de efectele sociale si economice ale pandemiei. Violenta este a doua natura a acestui partid, iar o astfel de situatie precum pandemia este situatia ideala care ajuta PSD sa stearga memoria perioadei 2017 - 2019, iar anxietatea inerenta pandemiei le e manusa. Este mediul in care se misca natural, ca pestele in apa. Este tocmai ce stiu cel mai bine sa faca. Populism si cultivarea fricii, profitorii pandemiei.