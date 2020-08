Prognoza ANM pentru urmatoarele patru saptamani. Temperaturi apropiate de normalul perioadei, usor peste medie in regiunile sudice

Potrivit specialistilor, in, valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in regiunile sudice, iar in rest se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada. De asemenea, regimul pluviometric va fi deficitar in cea mai mare parte a tarii, deficit ce va fi local mai accentuat in regiunile sudice, centrale si nordice.Pentru, sunt anuntate temperaturi apropiate de cele normale pentru acest interval, in toate regiunile, iar cantitatile de precipitatii estimate pentru aceasta perioada vor fi excedentare la nivelul intregii tari, dar mai ales in regiunile centrale, nordice si la munte.Potrivit ANM, in intervalul, temperaturii medii ale aerului se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada, pe intreg teritoriul Romaniei, la fel si regimul pluviometric va fi in general apropiat de cel normal pentru acest interval, in toate regiunile.De asemenea, in cursul saptamanii, mediile valorilor termice se vor situa usor peste cele specifice acestei saptamani, la nivelul intregii tari. In acelasi timp, cantitatile de precipitatii estimate pentru aceasta perioada vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, in toata tara.Estimarile meteorologice pentru cele patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata, iar media saptamanala a abaterilor temperaturii aerului si a cantitatilor de precipitatii este fata de media perioadei 1993-2016.ANM precizeaza ca fenomenele extreme cu o durata scurta de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.