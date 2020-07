Prognoza guvernamentala: Romania ar putea ajunge in august la 1.600 de cazuri zilnice de coronavirus

Fake-news-urile si relaxarea populatiei in privinta pandemiei poate influenta cresterea cazurilor

Comitetul Tehnico-Stiintific al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta a facut aceasta prodgnoza dupa a analizat factorii de risc."Luand in considerare diferite cifre medii constante de cazuri confirmate pentru urmatoarea perioada si tinand cont de absenta legislatiei in domeniu pentru aplicarea masurilor specifice de limitare a raspandirii infectiei poate fi influenta viteza de evolutie, in special in contextul estival in care se creeaza aglomeratii in zone turistice raspandite pe tot teritoriul national ne putem astepta la o dublare a numarului de cazuri noi la 12-14 zile. Incepand de la jumatatea lunii iunie, evolutia cazurilor noi confirmate a urmat o rata de reproducere supraunitara. Mentinerea acestui trend de evolutie a situatiei ar putea sa duca la atingerea unui numar zilnic de cazuri intre 1200-1600 la jumatatea lunii august", se arata in nota de fundamentare a hotararii de guver. Potrivit documentului, care citeaza date obtinute de Institutul National de Sanatate Publica , primul varf a fost atins la data de 29 aprilie 2020, data la care era inregistrat un numar de peste 8.200 de cazuri active, perioada imediat urmatoare fiind caracterizata de o panta descendenta alungita, pana la data de 2 iunie, cand incepe sa se constate o usoara crestere, care devine accentuata incepand cu data de 16.06.2020 si continua si in prezent.In document se mai arata ca totalul cazurilor active la data de 14 iulie, ora 10:00, era de 7.856 persoane iar numarul de cazuri confirmate zilnic in ultimele 14 zile prezinta un trend ascendent, dar nu constant ascendent, astfel incat au existat varfuri (ex. in data de 09.07.2020 - 614 cazuri, 11.07.2020 - 698 cazuri si 14.07.2020 - 637 cazuri), context in care riscul de infectare ramane ridicat, mai ales ca valorile au fost inregistrate in perioada starii de alerta, cand libertatea de miscare nu a fost restrictionata.De asemena, in intervalul 09-13.07.2020 au fost externati la cerere 727 (in medie 145/zi) pacienti confirmati.In mod similar, se mai precizeaza in nota de fundamentare, din analiza numarului de cazuri grave internate in sectiile de terapie intensiva, dupa data de 1 iunie se remarca o evolutie clar ascendenta a acestora la nivel national."Subliniem faptul ca acest indicator este unul de importanta deosebita in privinta aprecierii suportabilitatii sistemului sanitar pentru patologia respectiva. Depasirea capacitatii de tratament pentru cazurile grave, care necesita interventii de terapie intensiva, chiar in situatia in care exista paturile necesare pentru tratamentul celorlalte cazuri medii sau usoare, este de natura sa puna medicii in situatii etice si morale la limita, obligandu-i sa aleaga un numar limitat de cazuri care pot primi tratament specific (de exemplu ventilatie asistata) dintr-un numar mult mai mare de pacienti care ar avea nevoie de acel tratament", se mai arata in document.Potrivit acestuia, in Romania raspandirea intracomunitara extinsa este deja prezenta la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, principalele zone cu raspandire intracomunitara fiind reprezentate de judetul Suceava (12,5% din totalul cazurilor) si municipiul Bucuresti (11,6 % din totalul cazurilor).In prezent, distributia cazurilor dupa rata de incidenta la 1.000 de locuitori arata ca 122 de localitati din 21 de judete inregistreaza o rata de peste 1 caz/1.000 locuitori."La nivel national, evaluarea situatiei are in vedere un nivel de monitorizare (0.5-1 caz/1.000 locuitori), un nivel de atentie (1-3 cazuri/1.000 locuitori) si un nivel de alerta (peste 3 cazuri/1.000 locuitori). In acest moment, 10 localitati din 7 judete sunt la nivelul de alerta, evaluarile fiind facute de catre directiile de sanatate publica judetene. In acest context sunt necesare masuri non-farmaceutice pentru prevenirea raspandirii infectiilor si evitarea atingerii unui nivel necontrolat al acestora, cu impact direct asupra mortalitatii inregistrate si a unui aflux de pacienti peste capacitatea sistemului sanitar din regiune", se mai precizeaza in nota de fundamentare.Astfel, conform notei de fundamentare a deciziei de prelungire a starii de alerta, din data de 17 iunie pana la data publicarii deciziei CCR prin care au fost declarate neconstitutionale izolarea si carantinarea prin ordin de ministru, "data de la care masura izolarii/carantinarii si cea privind internarea pacientilor confirmati pozitivi la COVID 19 nu au mai putut fi impuse", valoarea medie a numarul de cazuri noi a fost de 333 cazuri/zi, in timp ce dupa aceasta perioada, valoare medie a crescut semnificativ la 487 cazuri/zi.Conform documentului, "din toate aceste analize a rezultat ca reluarea accelerata a tuturor celorlalte activitati (in conditiile in care nu se poate verifica in mod cert respectarea conditiilor de functionare si comportament al populatiei), coroborata cu posibilitatea de miscare neingradita a persoanelor dintr-o unitate-administrativa in alta, relaxarea efectiva a populatiei in privinta pandemiei, cat si un trend sustinut de informatii fake-news si de negare a gravitatii acesteia, precum si a masurilor necesare pentru controlul si combaterea infectiilor, poate duce inevitabil la reluarea unui trend puternic ascendent al infectiilor.Nu exista niciun motiv stiintific si rezonabil pentru care virusul sa dispara sau sa isi reduca semnificativ rata de contagiozitate de pana acum, avand in vedere gradul aproape inexistent de imunitate a populatiei la aceasta infectie".Astfel, "avand in vedere toate aceste analize putem concluziona ca, progresele inregistrate in controlul efectelor pandemiei, in perioada anterioara, se deterioreaza constant existand riscul disparitiei efectelor benefice. Numarul zilnic de cazuri noi confirmate este ridicat, cu o tendinta constant crescatoare, fata de perioada starii de urgenta si a primelor 2 saptamani ale starii de alerta cu urmatoarele consecinte:* Impact nefavorabil asupra starii de sanatate a populatiei.* Afectarea capacitatii de functionare a sistemului sanitar.* Limitarea circulatiei cetatenilor romani in 20 de state ale Europei, cu interdictie in 3 state (Lituania, Finlanda si Malta).La acest moment, este evident ca evolutia epidemiologica nu poate fi gestionata decat prin, prelungirea starii de alerta, care permite mentinerea activa a tuturor mecanismelor, functionarea continua a componentelor operationale de natura sa asigure un raspuns coordonat, flexibil si rapid, precum si impunerea, la nevoie, a unor masuri compensatorii proportionale cu masurile de relaxare graduala, reprezinta o necesitate justa si echilibrata raportata la starea actuala, respectiv la evolutiile prognozate potrivit scenariilor descrise mai sus", mai spun specialistii.