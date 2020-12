Prognoza meteo pentru perioada 21 decembrie-3 ianuarie. Cum va fi vremea de Craciun si de Revelion

Banat

La munte

Oamenii care doresc sa-si petreaca vacanta la munte ar trebui sa stie ca, in jurul Craciunului, temperaturile vor oscila intre 0 si 4 grade Celsius, iar in jurul anului nou vor fi negative.Vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada, dupa primele doua zileale intervalului de prognoza, astfel incat media regionala a temperaturilor maxime va creste,de la 6 grade la inceput, pana la aproximativ 12 grade pe 23 si 24 decembrie. Apoi, valoriletermice vor fi in scadere, spre 3 grade pe 26 si 27 decembrie, pentru ca ulterior sa marchezeo noua crestere si sa fie situate, in medie, intre 4 si 6 grade in perioada 28 decembrie - 3ianuarie. Regimul termic nocturn va fi in crestere in prima saptamana, apoi va scadea.Astfel, temperaturile minime vor fi de aproximativ 1 grad, in medie, la inceputul intervalului, vor atinge 6..7 grade pe 25 decembrie, apoi vor scadea accentuat, spre -3...-2 grade pe 27 si 28 decembrie, iar intre 29 decembrie si 3 ianuarie, minimele termice vor fi de -1...0 grade.Probabilitatea pentru precipitatii la nivel local va fi relativ ridicata incepand cu 22decembrie, dar acestea vor fi mai extinse ca arie si, posibil, mai insemnate cantitativ pe 24 si 25 decembrie.In intervalul 20 - 24 decembrie vremea va deveni deosebit de calda pentru aceastaperioada, iar media temperaturilor maxime va creste de la 6 pana la 10 grade. Apoi, vremease va raci, astfel incat, pe 26 si 27 decembrie, media termica diurna va fi de aproximativ 2grade. Ulterior, o noua tendinta de incalzire, va determina valori ale temperaturilor maxime ce se vor situa intre 3 si 6 grade, in intervalul 28 decembrie - 3 ianuarie. Regimul termic nocturn va avea o evolutie similara si se va caracteriza, la inceput, prin valori medii in jurul a 0 grade, apoi in crestere, spre 6...7 grade pe 25 decembrie. Ulterior, racirea vremii va determina scaderea spre o medie termica de -4 grade pe 27 decembrie, pentru ca intre 29 decembrie si 3 ianuarie sa se inregistreze temperaturi nocturne de -2 ... 0 grade, in medie.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata aproape pe tot parcursulintervalului de prognoza, dar acestea se vor semnala pe arii mai extinse si vor fi maiinsemnate cantiativ pe 24 si 25 decembrie.In primele doua zile, vremea va fi relativ apropiata de normalul termic al perioadei, cu omedie regionala a maximelor diurne de aproximativ 3 grade si a minimelor nocturne de -4...-3 grade. Apoi va avea loc un proces de incalzire care va determina, pe 25 decembrie, inregistrarea unor valori medii de 9...10 grade, ziua si 4 grade, noaptea. Racirea ulterioara a vremii, destul de accentuata, va conduce la maxime diurne de 0...1 grad si minime nocturnede -6 grade, in intervalul 26 - 28 decembrie. Iar din 29 decembrie si pana pe 3 ianuarie,vremea va fi in general apropiata de normal sub aspect termic, cu temperaturi maxime de2....4 grade si minime de -4...-3 grade.Probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza,dar pe 25 decembrie acestea vor fi mai importante cantitativ si se vor semnala pe arii mai extinse.Vremea se va incalzi in primele zile, astfel incat media temperaturilor maxime va crestede la 4 pana la 9 grade, iar cea a minimelor de la -1 pana la 5...6 grade, intre 21 si 24decembrie. Apoi vremea se va raci accentat, iar pe 26 si 27 decembrie vor fi maxime termicede 1 grad si minime de -5 grade, in medie. Ulterior, regimul termic va marca o noua crestere,iar intre 28 decembrie si 3 ianuarie vor fi medii ale temperaturilor diurne de 2...4 grade si ale celor nocturne de aproximativ -2 grade.Vor fi precipitatii aproape pe tot parcursul celor doua saptamani de prognoza, daracestea vor fi mai extinse ca arie si mai insemnate cantitativ in intervalul 23 - 25 decembrie.Vremea se va incalzi treptat in primele 4 zile, devenind deosebit de calda pentruaceasta perioada din an pe 24 decembrie, cand media temperaturilor maxime va atinge 11grade, iar cea a minimelor, 5 grade. Apoi vremea se va raci accentat, incat pe 26 si 27decembrie vor fi, in medie, maxime termice de 1...2 grade si minime in jurul a -4 grade. Intre 28 decembrie si 3 ianuarie, regimul termic va fi apropiat de cel normal, astfel ca media temperaturilor maxime va fi de 3...5 grade, iar a celor minime de aproximativ -2 grade.Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in unele zile ale celei de-adoua saptamani, dar mai ales in intervalul 23 - 27 decembrie, cand izolat pot fi insemnatecantitativ.Dupa doua zile cu valori termice normale pentru ultima decada a lunii decembrie, vremea se va incalzi, devenind deosebit de calda pentru aceasta perioada din an pe 24 si 25 decembrie, cand media temperaturilor maxime va atinge 11 grade, iar cea a minimelor, 5...6 grade. Apoi vremea se va raci accentat, incat pe 26 si 27 decembrie vor fi, in medie, maxime termice de 2...3 grade si minime in jurul a -1 grad. Intre 28 decembrie si 3 ianuarie, cu mici oscilatii de la o zi la alta, regimul termic va fi mai ridicat decat cel normal, astfel ca media temperaturilor maxime va fi de 6...9 grade, iar a celor minime de 2...3 grade.Temporar vor fi precipitatii mixte in intervalul 25 - 30 decembrie, in timp ce in restulintervalului de prognoza, pe spatii mici si trecator vor fi posibile burnite sau ploi slabe.Dupa doua zile cu valori termice normale pentru ultima decada a lunii decembrie, vremea se va incalzi, devenind deosebit de calda pentru aceasta perioada din an pe 24 si 25 decembrie, cand media temperaturilor maxime va atinge 13 grade, iar cea a minimelor, 3...4 grade. Apoi vremea se va raci accentat, incat in intervalul 26 - 28 decembrie vor fi, in medie, maxime termice de 2...3 grade si minime in jurul a -3 grade. Ulterior, pana la sfarsitul celor doua saptamani si cu mici oscilatii de la o zi la alta, regimul termic va fi mai ridicat decat celnormal, cu o medie a temperaturilor maxime de 5...7 grade si a minimelor de -2...0 grade.Temporar vor fi precipitatii mixte in intervalul 25 - 29 decembrie, in timp ce in restulintervalului de prognoza, pe spatii mici si trecator vor fi posibile burnite sau ploi slabe.Dupa doua zile cu valori termice normale pentru ultima decada a lunii decembrie, vremea se va incalzi, devenind deosebit de calda pentru aceasta perioada din an pe 24 si 25 decembrie, cand media temperaturilor maxime va atinge 12...13 grade, iar cea a minimelor, 3...4 grade. Apoi vremea se va raci accentat, incat in intervalul 26 - 28 decembrie vor fi, in medie, maxime termice de 1...3 grade si minime in jurul a -2 grade. Ulterior, pana la sfarsitul celor doua saptamani si cu mici oscilatii de la o zi la alta, regimul termic va fi mai ridicat decat cel normal, cu o medie a temperaturilor maxime de 4...6 grade si a minimelor de -2...-1 grad.Temporar vor fi precipitatii mixte in intervalul 25 - 30 decembrie, in timp ce in restulintervalului de prognoza, pe spatii mici si trecator vor fi posibile burnite sau ploi slabe.Intervalul de prognoza va debuta cu un regim termic caracterizat prin valori termice negative, de -2...-1 grad, ziua si -6 grade, noaptea. Apoi vremea se va incalzi, iar in jurul datei de 25 decembrie vor fi valori termice maxime de 4 grade si minime de 0 grade. Un proces de racire va surveni ulterior si va conduce, pe 26 - 27 decembrie, la inregistrarea unei medii termice diurne de -5...-4 grade si nocturne de -10 grade. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor mixte va fi in general ridicata pe tot parcursulintervalului de prognoza, dar in intervalul 24-26 decembrie acestea vor fi, local, mai insemnate cantitativ.