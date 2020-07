Prognoza meteo in Bucuresti: In urmatoarele trei zile, conditiile de aparitie a ploilor vor fi reduse

Potrivit meteorologilor, in Capitala, cerul va fi variabil, cu unele innorari cel mai probabil joi (23 iulie) dimineata si din nou spre seara, insa conditiile de averse si descarcari electrice vor fi reduse.Vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura maxima va fi de 30 - 32 de grade, in timp ce minimele vor oscila intre 17 si 19 grade.ANM a emis, miercuri, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pe parcursul intregii zile, in 27 de judete, precum si o informare de vreme rea ce vizeaza majoritatea regiunilor pana vineri dimineata.Judetele afectate de avertizarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis, Valcea si Vrancea.Specialistii ANM precizeaza ca, pana la sfarsitul acestei saptamani, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, indeosebi in jumatatea de vest a tarii, la deal si la munte.