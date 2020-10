Prognoza meteo pentru 1 octombrie. Vreme capricioasa in toata tara

Cum va fi vremea in Bucuresti

Trecator, in zona montana, la altitudini de peste 1.800 m, se vor semnala precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare ziua local in regiunile sudice si sud-vestice si in vestul Carpatilor Meridionali, in special pe creste.Temperaturile maxime se vor incadra intre 13 si 21 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre 7 si 15 grade Celsius.In Bucuresti, cerul va fi mai mult noros in prima parte a intervalului, cand probabilitatea ca trecator sa ploua slab va fi ridicata, apoi se va degaja treptat. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare ziua, cand la rafala se vor atinge viteze in jurul a 43 km/h. Temperatura maxima va fi de 18-19 grade Celsius, iar cea minima de 10-12 grade Celsius.