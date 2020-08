Cum va fi vremea la inceputul lunii august. Disconfortul termic, pronuntat

Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza si seara cand local la munte, indeosebi in Carpatii Meridionali si izolat in celelalte regiuni vor fi averse ce vor putea avea si caracter torential si descarcari electrice.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sud-vestul si estul teritoriului, dar si in timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor incadra intre 23 si 33 de grade Celsius, iar cele minime, in general, intre 11 si 21 de grade Celsius.Vremea in Capitala. In Bucuresti, vremea va fi calduroasa in orele amiezii, desi valorile termice vor fi in scadere fata de ziua anterioara. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza si seara cand vor fi conditii pentru averse si descarcari electrice.Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul a 32 de grade, iar cea minima va fi de 17-20 de grade.Vremea se va incalzi usor in toata tara, maximele putand ajunge la 34-36 de grade Celsius in Banat si in sud-vestul Olteniei, nefiind exclusa chiar si temperaturi de 37 de grade Celsius.Disconfortul termic va fi din nou pronuntat in aceste zone, insa spre seara in sud-vestul tarii sunt asteptate furtuni cu frecvente descarcari electrice, intensificari puternice ale vantului si grindina de dimensiuni mici si medii, iar cantitatile de apa pot ajunge local la 10-15 mm si izolat la 20-30 de mm.In Transilvania, Moldova, Muntenia si Dobrogea vremea va ramane frumoasa pe tot parcursul zilei, iar temperaturile vor fi cu 1-2 grade mai scazute ca in Banat si Oltenia, dar pot atinge totusi pragul de 35 de grade Celsius in special in sudul Transilvaniei si al Munteniei.Vremea pe litoral 1-2 august: Pe litoral, vremea se va mentine frumoasa, iar temperaturile vor fi aproape identice cu cele de sambata (in jur de 29 de grade Celsius), singura diferenta fiind atenuarea intensificarilor vantului. Apa marii va avea 24-25 de grade Celsius.Vremea la munte 1-2 august: Sansele pentru averse de ploaie vor fi aproape nule. Temperaturile vor fi placute, cu valori cuprinse intre 23-25 de grade Celsius, la altitudinea de 1.000 de metri si in jur de 17-18 grade Celsius, la 1.500 de metri.