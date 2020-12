Timisoara, la 31 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989. Programul manifestarilor dedicate momentului

Miercuri, 16 decembrie:11:30 - Sedinta festiva a Consiliului Local Timisoara dedicata comemorarii eroilor martiri din Timisoara/ Sala Capitol (fara accesul publicului)12 - Deschiderea expozitiei de arta "Remember 89: Momente, Oameni, Fapte - 31 de ani de la declansarea Revolutiei Romane din Decembrie 1989 la Timisoara"/ Centrul Multifunctional Bastion13 - Lansarea cartii "1989 pe intelesul tuturor", autor Adrian Kali/ Centrul Multifunctional Bastion (fara accesul publicului)18 - Moment de reculegere si aprindere a "Candelelor Nemuririi"/ Piata Victoriei23:45 - Liturghie la Biserica MartirilorJoi, 17 decembrie - zi de doliu:10 - Catedrala Mitropolitana/ Slujba de pomenire a eroilor martiri/ Depunere de coroane10.30 - Monumentul Crucificarii, Piata Victoriei/ Depunere de coroane14 - Cimitirul Eroilor/ Slujba de pomenire a eroilor martiri/ Depunere de coroane si parastasVineri, 18 decembrie:18 - Catedrala Mitropolitana/ depunere de candeleDuminica, 20 decembrie:12 - Declansarea sirenei pentru a marca dobandirea de catre Timisoara a statutului de oras liber de comunism15 - Deschiderea expozitiei "31 de ani de la Revolutia Romana"/ Bastion Theresia, corp D17 - Lansarea blogului "Revolutia de la Timisoara - dupa 30 ani" si a cartilor editate "Timisoara - 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989", editia a II-a revazuta si adaugita, coordonatori: Marcel Tolcea si Bercia Valer, "Introducerea in manualele de istorie a unui capitol care sa trateze Revolutia Romana in complexitatea ei", Societatea Timisoara, coordonator: Bercia Valer si Regea Catalin Bastion Theresia, corp D (fara accesul publicului)Luni, 21 decembrie:13 - Expozitie simpozion in memoria eroilor din Revolutia Romana din Decembrie 1989, carte - album "Intalnirea cu ingerul"/ Bastion Theresia, corp DMarti, 22 decembrie:Pomenirea eroilor martiri ai Revolutiei Romane in toate bisericile din Episcopia Timisoarei